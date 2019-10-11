Fibabanka Kiraz Hesap: Hoşgeldin Faizi ile Avantajlı Kazanç Sizleri Bekliyor!

Hoş geldin Faizi ’nin ardından avantajlı devam faizleriyle kazanmaya devam edersiniz. Üstelik geceleri faiz kazanırken gündüzleri birçok bankacılık işlemini özgürce gerçekleştirebilir, İnternet ve Mobil Bankacılık kanallarından ücretsiz havale ve EFT işlemi yapabilirsiniz. Vadeli mevduat hesapları, risksiz ve avantajlı birer yatırım aracı olarak banka müşterilerinin karşısına çıkıyor. Birikimini vade derdi olmadan özgürce kullanmak isteyen müşteriler içinse gecelik vadeli mevduat hesapları bulunuyor ve bankaların birçoğu müşterilerine “Hoş Geldin Faizi” sunarak onların gün geçtikçe daha çok kazanç elde etmelerini sağlıyor. Fibabanka Kiraz Hesap’ta’nin ardından avantajlı devam faizleriyle kazanmaya devam edersiniz. Üstelik geceleri faiz kazanırken gündüzleri birçok bankacılık işlemini özgürce gerçekleştirebilir, İnternet ve Mobil Bankacılık kanallarından ücretsiz havale ve EFT işlemi yapabilirsiniz.

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