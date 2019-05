FidoRento ile Kaş'ta villa ve daire kiralamak artık çok kolay

Sloganı: “Benim müşterim özeldir. Fidorento’nun müşterisi tatilini mutlu, farklı, nitelikli ve sorunsuz geçirmelidir.” FidoRento ekibi bu ilke ile bütünleşmiş adeta. Bu sayede FidoRento müşterilerini nasıl benimsiyorsa müşterileri de FidoRento’yu öyle benimsiyor. Bu düstur FidoRento’nun ruhuna ve kültürüne işlemiş.

Fidayit Ergül Kimdir? Fidayit Ergül, günübirlik daire ve villa kiralama pazarının ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen FidoRento markasının fikir babası ve aynı zamanda Hestia şirketinin de sahibi. Kendisi hayallerinin peşinden Kaş’a gelmiş ve 1994 yılından beri burada yaşıyor. Bir doğasever ve tam bir Kaş sevdalısı olan Fidayit Kaş’ta uzun yıllar farklı sahalarda ticaret yapmış. 2004 yılından beri de emlak piyasası içinde olan Fidayit, ilk kez 2007 yılında günübirlik daire ve villa kiralama sektöründe faaliyet göstermeğe başlamış. Cesur ve yenilikçi yapısı ile yıllarca işini geliştirmeye ve iyileştirmeye yönelik yatırımlar yapan Fidayit, doğal, yaratıcı, samimi ve çalışkan bir yapıya sahip. Yönettiği şirket Hestia Yatırım Emlak İnşaat Turizm Ticaret İhr. ve İth. Ltd. Şti. ve yarattığı markalar (FidoRento, Fidayit Ergül) ile günümüzde Kaş’ta tanınan, bilinen ve son derece güvenilen bir girişimci.



Yerel birçok işletmenin ötesinde olan FidoRento’yu rakiplerinden ayıran en belirgin özelliklerini sizin için sıraladık: 1.Müşteri hak ve çıkarlarını gözetiyor FidoRento, müşterisinin tatilden geriye mutlu, huzurlu dönmesi gerektiğine kalben inanıyor. Müşterisinin tatildeki mutluluğunu ve huzurunu FidoRento başarı kriteri kabul ediyor. FidoRento ile tatil evi kiralama deneyimini bir kez yaşayan, bu hizmet kalitesini, özel ilgi ve özeni başka hiçbir yerde bulamıyor ve FidoRento’suz tatil yapamıyor.

2.İnternet üzerinden hemen kiralama yapılabiliyor FidoRento ile günübirlik daire veya villa kiralamak çok kolay ve sadece 6 dakika sürüyor. Üstelik kredi kartı ile ödeme ve taksit seçenekleri de mevcut. FidoRento, Comodo Ev SSL ve yüksek güvenlikli 3D ödeme sistemi kullanıyor. Web sitesi üzerinden anında ve online kiralama yapılabiliyor. Kredi kartı bilgileri kesinlikle depolanmıyor ve her türlü veri (üyelik formları, kredi kartı bilgileri vs.) uçtan uca şifrelenerek karşı tarafa iletiliyor.

3.Tur ve gezi paketi, havaalanı transferi, ara temizlik, hoş geldin paketi, gibi ek hizmetleri de alışveriş sepetine ekleyebiliyorsunuz Kiralama süresince belirli günlerde dairenin temizlenmesini, yatak tekstillerinin temizleri ile değiştirilmesini talep edebilirsiniz. Ücreti karşılığı ara temizlik hizmeti de veriliyor. Daire’ye yerleşeceğiniz ilk gün alışveriş ile uğraşmak istemiyorsanız, daireyi kiralarken hazır hoş geldin paketlerinden birini satın alabilirsiniz. Dilediğiniz tur ve gezi paketlerini veya havaalanı transferi hizmetini de alışveriş sepetine ekleyebiliyor dilerseniz taksitle ödeyebiliyorsunuz.

4.Hasar depozitosunu rezervasyon anında değil, evi teslim alırken nakit ödüyorsunuz. 5.FidoRento Kaş’a varış saatiniz ne olursa olsun, sizi şahsi olarak karşılıyor ve tatil evine kadar eşlik ediyor.

6.Tüm daire ve villalara ait olanaklar çok detaylı bir şekilde listelenmiş en önemlisi de bu bilgiler güncel ve güvenilir. Tatil evini kiralamadan önce özel ihtiyaçlarınız veya detay beklentileriniz için tatil evinin uygunluğunu kontrol etmek istiyorsanız bu bölüme muhakkak bir göz atın! Her tatil evinin detay sayfasında olanaklar diye bir başlık var. Bu kısım aslında tatil evine ait temel envanter listesinin bir özeti gibi. Örneğin; “Ev sahibi tuvalet kâğıdı ve sabun tedarik ediyor mu?”, “Dairede para kasası var mıdır acaba?”, “elektrik süpürgesi olsa iyi olur”, “ütüsüz yapamam!”, “filtre kahve olmazsa olmazım”, gibi sorun ve sorularınız var ise cevabı olanaklar kısmında bulabilirsiniz. Tatil evinin her odasında klima olup olmadığını bu kısımdan kontrol edebiliyorsunuz. Yine bu olanaklar kısmından, bebeği ile seyahat edenlerin, seçtikleri tatil evinin bebek beşiği veya mama sandalyesi olanağı sunup sunmadığını öğrenmeleri mümkün.

7.Görselleri asla yalan söylemiyor! FidoRento’da görseller hilesiz! Fotoğraflarda ne görüyorsanız daire ve villa da aynen buluyorsunuz. Aslında sadece fotoğrafları bile inceleyerek kiralanacak tatil evi hakkında detaylı bilgi edinebilmek mümkün. Örneğin Küvet hangi banyo da? Mutfakta bulaşık makinası, fırın veya kettle var mı? dairede 2 balkon var ama hangi odalar balkonlu? Ya da hangi oda deniz manzaralı? Merak ettiklerinizi ve bilmek istediklerinizi dairenin fotoğraflarını inceleyerek hızlıca öğrenebilirsiniz. Ayrıca bazı detay görsellerden balkon manzaraları, varsa oda manzaraları ve tatil evinin konumu hakkında bilgi de edinebilirsiniz.

8.FidoRento her an ulaşılabilir ve tatiliniz boyunca size hep destek veriyor

Müşterilerine sorunsuz ve nitelikli bir tatil deneyimi sunmak ve Kaş’tan mutlu ayrılmalarını sağlamak için, sorunları en kısa sürede çözmeye, soruları da anında cevaplamaya odaklanmış bir ekip var FidoRento’nun arkasında. Telefon, sms, e-mail, what’s up her türlü iletişim aracını kullanıyorlar ve çok hızlılar. Kaş’ın meydanında bulunan ofisleri Pazar günleri ve 12:30-14:00 saatleri arasında verilen öğlen yemek molaları hariç her gün saat 09:00-19:00 arasında açık ve Bir dileğiniz, sorununuz olduğunda paylaşmak için kendilerini ziyaret edebiliyorsunuz. Müşterileri ile yüz yüze tanışmak, sohbet etmek için her zaman vakit ayırıyorlar.