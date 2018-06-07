Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FidoRento ile Kaş'ta villa ve daire kiralamak artık çok kolay

Yerel bir marka olan FidoRento; girişimci ve yenilikçi ruhu ile, Antalya Kaş'ta günlük daire villa kiralama pazarında yer alıyor. FidoRento'yu rakiplerinden ayıran özellikleri neler? [Reklam]
11 ay
717
1
Web Siteleri
Advertorial
Advertorial
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yerel bir marka olan FidoRento; girişimci ve yenilikçi ruhu ile, Antalya Kaş'ta günlük daire villa kiralama pazarında lider ve güvenilir bir isim. Hızla gelişen günübirlik kiralama pazarında 2007 yılından beri faaliyet gösteren HESTIA şirketi, FidoRento markasının sahibi ve günümüzde temizlik, transfer, karşılama paketleri, tur ve gezi paketleri gibi çeşitli ek destek hizmetleri de sunuyor. “FidoRento” kendi adı da bir marka olan Fidayit Ergül tarafından pazarın ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere yaratılmış tescilli bir marka. Daha önceleri ağırlıklı olarak yurtdışı piyasaya hitap ederken günümüzde artık Türkiye’de de bilinirliğini arttırmayı hedefliyor.
Yılın belirli zamanları, ev sahipleri tarafından tatil için kullanılan daire veya villaları, boş kaldıkları sürelerde günübirlik kiralayan FidoRento, portföyünü özenle seçiyor. Özenle seçilen daire ve villaları, müşterileri için en konforlu ve keyifli olacak şekilde tatil odaklı geliştirerek günübirlik kiralamaya sunuyor. 2018 yılında yayına giren FidoRento adlı e-ticaret sitesi ile müşterilerine kolay, hızlı ve sorunsuz kullanıcı deneyimini sunabilmek için sürekli yeni teknolojileri takip ediyor. Web sitelerinde kredi kartı ile alışveriş yapılabiliyor. Kaş ve civarında birçok daire  ve villa e-ticaret siteleri üzerinden anında rezerve edilip, kiralanabiliyor. Dilerseniz alışveriş sepetinize tur paketleri, transfer, temizlik, hoş geldin paketi gibi diğer hizmetleri de ekleyebiliyorsunuz. Günübirlik daire veya villa kiralarken diğer mecralardan farklı olarak Fidorento’da ekstra komisyon ücreti ödenmiyor yani bu sitede Kaş ve civarında çok cazip fiyatlara kiralık daire ve kiralık villalar bulmak mümkün. Üstelik kiraladığınız evi değerlendirebiliyorsunuz ve yaptığınız tüm yorumlar veya verdiğiniz puanlar, kiraladığınız evin ana sayfasında bulunan değerlendirmeler kısmında görüntüleniyor. Kiralamaya karar vermeden önce beğendiğiniz daire veya villa hakkında daha önce yazılan yorumları inceleyip, önceki müşterilerin deneyimlerini ve yorumlarını görebiliyorsunuz. Dürüst, gerçek, yerel, samimi ve şeffaf bir marka olan FidoRento hakikaten emek ve çaba ile yoğrulmuş…
Sloganı: “Benim müşterim özeldir. Fidorento’nun müşterisi tatilini mutlu, farklı, nitelikli ve sorunsuz geçirmelidir.” FidoRento ekibi bu ilke ile bütünleşmiş adeta. Bu sayede FidoRento müşterilerini nasıl benimsiyorsa müşterileri de FidoRento’yu öyle benimsiyor. Bu düstur FidoRento’nun ruhuna ve kültürüne işlemiş.

Fidayit Ergül Kimdir?

Fidayit Ergül, günübirlik daire ve villa kiralama pazarının ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen FidoRento markasının fikir babası ve aynı zamanda Hestia şirketinin de sahibi. Kendisi hayallerinin peşinden Kaş’a gelmiş ve 1994 yılından beri burada yaşıyor. Bir doğasever ve tam bir Kaş sevdalısı olan Fidayit Kaş’ta uzun yıllar farklı sahalarda ticaret yapmış. 2004 yılından beri de emlak piyasası içinde olan Fidayit, ilk kez 2007 yılında günübirlik daire ve villa kiralama sektöründe faaliyet göstermeğe başlamış. Cesur ve yenilikçi yapısı ile yıllarca işini geliştirmeye ve iyileştirmeye yönelik yatırımlar yapan Fidayit, doğal, yaratıcı, samimi ve çalışkan bir yapıya sahip. Yönettiği şirket Hestia Yatırım Emlak İnşaat Turizm Ticaret İhr. ve İth. Ltd. Şti. ve yarattığı markalar (FidoRento, Fidayit Ergül) ile günümüzde Kaş’ta tanınan, bilinen ve son derece güvenilen bir girişimci.

Yerel birçok işletmenin ötesinde olan FidoRento’yu rakiplerinden ayıran en belirgin özelliklerini sizin için sıraladık:

1.Müşteri hak ve çıkarlarını gözetiyor

FidoRento, müşterisinin tatilden geriye mutlu, huzurlu dönmesi gerektiğine kalben inanıyor. Müşterisinin tatildeki mutluluğunu ve huzurunu FidoRento başarı kriteri kabul ediyor. FidoRento ile tatil evi kiralama deneyimini bir kez yaşayan, bu hizmet kalitesini, özel ilgi ve özeni başka hiçbir yerde bulamıyor ve FidoRento’suz tatil yapamıyor.

2.İnternet üzerinden hemen kiralama yapılabiliyor

FidoRento ile günübirlik daire veya villa kiralamak çok kolay ve sadece 6 dakika sürüyor. Üstelik kredi kartı ile ödeme ve taksit seçenekleri de mevcut. FidoRento, Comodo Ev SSL ve yüksek güvenlikli 3D ödeme sistemi kullanıyor. Web sitesi üzerinden anında ve online kiralama yapılabiliyor. Kredi kartı bilgileri kesinlikle depolanmıyor ve her türlü veri (üyelik formları, kredi kartı bilgileri vs.) uçtan uca şifrelenerek karşı tarafa iletiliyor.

3.Tur ve gezi paketi, havaalanı transferi, ara temizlik, hoş geldin paketi, gibi ek hizmetleri de alışveriş sepetine ekleyebiliyorsunuz

Kiralama süresince belirli günlerde dairenin temizlenmesini, yatak tekstillerinin temizleri ile değiştirilmesini talep edebilirsiniz. Ücreti karşılığı ara temizlik hizmeti de veriliyor. Daire’ye yerleşeceğiniz ilk gün alışveriş ile uğraşmak istemiyorsanız, daireyi kiralarken hazır hoş geldin paketlerinden birini satın alabilirsiniz. Dilediğiniz tur ve gezi paketlerini veya havaalanı transferi hizmetini de alışveriş sepetine ekleyebiliyor dilerseniz taksitle ödeyebiliyorsunuz.

4.Hasar depozitosunu rezervasyon anında değil, evi teslim alırken nakit ödüyorsunuz.

5.FidoRento Kaş’a varış saatiniz ne olursa olsun, sizi şahsi olarak karşılıyor ve tatil evine kadar eşlik ediyor.

6.Tüm daire ve villalara ait olanaklar çok detaylı bir şekilde listelenmiş en önemlisi de bu bilgiler güncel ve güvenilir.

Tatil evini kiralamadan önce özel ihtiyaçlarınız veya detay beklentileriniz için tatil evinin uygunluğunu kontrol etmek istiyorsanız bu bölüme muhakkak bir göz atın! Her tatil evinin detay sayfasında olanaklar diye bir başlık var. Bu kısım aslında tatil evine ait temel envanter listesinin bir özeti gibi. Örneğin; “Ev sahibi tuvalet kâğıdı ve sabun tedarik ediyor mu?”, “Dairede para kasası var mıdır acaba?”, “elektrik süpürgesi olsa iyi olur”, “ütüsüz yapamam!”, “filtre kahve olmazsa olmazım”, gibi sorun ve sorularınız var ise cevabı olanaklar kısmında bulabilirsiniz. Tatil evinin her odasında klima olup olmadığını bu kısımdan kontrol edebiliyorsunuz. Yine bu olanaklar kısmından, bebeği ile seyahat edenlerin, seçtikleri tatil evinin bebek beşiği veya mama sandalyesi olanağı sunup sunmadığını öğrenmeleri mümkün.

7.Görselleri asla yalan söylemiyor!

FidoRento’da görseller hilesiz! Fotoğraflarda ne görüyorsanız daire ve villa da aynen buluyorsunuz. Aslında sadece fotoğrafları bile inceleyerek kiralanacak tatil evi hakkında detaylı bilgi edinebilmek mümkün. Örneğin Küvet hangi banyo da? Mutfakta bulaşık makinası, fırın veya kettle var mı? dairede 2 balkon var ama hangi odalar balkonlu? Ya da hangi oda deniz manzaralı? Merak ettiklerinizi ve bilmek istediklerinizi dairenin fotoğraflarını inceleyerek hızlıca öğrenebilirsiniz. Ayrıca bazı detay görsellerden balkon manzaraları, varsa oda manzaraları ve tatil evinin konumu hakkında bilgi de edinebilirsiniz.

8.FidoRento her an ulaşılabilir ve tatiliniz boyunca size hep destek veriyor

Müşterilerine sorunsuz ve nitelikli bir tatil deneyimi sunmak ve Kaş’tan mutlu ayrılmalarını sağlamak için, sorunları en kısa sürede çözmeye, soruları da anında cevaplamaya odaklanmış bir ekip var FidoRento’nun arkasında. Telefon, sms, e-mail, what’s up her türlü iletişim aracını kullanıyorlar ve çok hızlılar. Kaş’ın meydanında bulunan ofisleri Pazar günleri ve 12:30-14:00 saatleri arasında verilen öğlen yemek molaları hariç her gün saat 09:00-19:00 arasında açık ve Bir dileğiniz, sorununuz olduğunda paylaşmak için kendilerini ziyaret edebiliyorsunuz.  Müşterileri ile yüz yüze tanışmak, sohbet etmek için her zaman vakit ayırıyorlar.

Gerçekçi yaklaşımı ile dikkat çeken FidoRento, özgün, şeffaf ve yerel bir marka. Her türlü soru, öneri ve yoruma açıklar. Müşterilerinden çekinmeden paylaşmalarını talep ediyorlar. 2007 yılından beri, tutarlı bir çizgide ilerleyen, etik ve ahlaki kuralları olan Hestia firmasına ait FidoRento markası, her fırsatta “benim müşterim özeldir.” diyor ve Kaş’ta günübirlik daire ve villa kiralama pazarında lider olma yolunda ilerliyor.

Belirli zamanlarda çok cazip kampanyaları oluyor. Kupon indirimleri ve özel fiyat uygulamalarını sosyal medya hesapları üzerinden duyuruyorlar. Bu kampanyaları kaçırmamak için sosyal medya hesaplarından birini takip etmeniz yeterli.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Karşınızda çift işlemcili ilk oyun bilgisayarı 11 ay 2018'in ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon iPhone X 11 ay Şiddet olaylarını takip eden yapay zeka destekli drone geliştirildi 11 ay Daimler'in elektrikli tırı Tesla Semi'ye rakip olacak 11 ay MediaTek'in yeni modemi uygun fiyatlı cihazlara 5G teknolojisini getirecek 11 ay Honor'dan dünyada bir ilk: Kalp atış hızını ölçen kablolu kulaklık 11 ay The Girl in the Spider’s Web'in ilk fragmanı yayınlandı 11 ay Henüz Android versiyonu olmayan Fortnite'ın sahte apk dosyaları tehlike saçıyor 11 ay Cadillac, 2020 yılından itibaren tüm modellerine otonom sürüş özelliği ekleyecek 11 ay Apple Haritalar artık web sitelerinde kullanılabilecek 11 ay GM 8 ve GM 8 GO uygun fiyatıyla Vodafone’da 11 ay Çentiksiz tam ekranlı Vivo Nex ve Nex S ortaya çıktı 11 ay Selfie tutkunlarına yönelik uygun fiyatlı Xiaomi Redmi Y2 tanıtıldı 11 ay PUBG'nin oyuncu sayısı gittikçe düşüyor 11 ay 2019 Jeep Renegade tanıtıldı; 1.0 litrelik yeni benzinli motorla geliyor 11 ay iOS 12 performans testinde: iOS 11 vs iOS 12 11 ay Hollanda, 3D yazıcılarla ev inşa edecek 11 ay Tesla'nın Model 3 hedefleri şirkete 5 milyar dolar kazandırdı 11 ay Android P Beta 2 resmen yayınlandı 11 ay Microsoft, Visual Studio 2019'u duyurdu 11 ay GÖRÜNTÜLENEN FidoRento ile Kaş'ta villa ve daire kiralamak artık çok kolay Sonraki FIFA Mobile için 2018 Dünya Kupası güncelleştirmesi yayınlandı 11 ay Bor karbür tesisi kurulacak, bordan elde edilen gelir artacak 11 ay God of War filmi mi geliyor? Ünlü yönetmenden açıklamalar 11 ay 10 bin liralık hurda araç teşviki için tarih verildi 11 ay NASA bugün açıklayacak: Curiosity'den heyecan verici Mars keşfi 11 ay Tesla'dan ilk Türkiye hamlesi: İstanbul için iş ilanı yayınlandı! 11 ay G.Skill’den hız rekoru kıran bellekler 11 ay Türkiye'de evde mobil internet kullanım oranı yüzde 25'e ulaştı 11 ay iOS 12 Beta hakkında ilk izlenimler 11 ay Marvell yeni SSD kontrolcülerini duyurdu 11 ay App Store, uygulamalar için deneme sürecini başlatıyor 11 ay Samsung Galaxy Note 9'un render görselleri ve videosu sızdırıldı 11 ay Motorola Moto Z3 Play tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 11 ay AMD'nin geleceği bu işlemcide: İşte Zen 2 mimarili ilk model 11 ay Tesla merakla beklenen Model Y'nin yeni görüntüsünü yayınladı 11 ay Intel, Computex'te çift ekranlı ve katlanabilir PC modelini sergiledi 11 ay Dünyanın ilk 7nm grafik yongası duyuruldu 11 ay Karşınızda AMD'nin yeni canavarı l 32 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemci 11 ay Spider-Man: Into the Spider-Verse'ün yeni fragmanı yayınlandı 11 ay Plüton kâşifi New Horizons, 6 aylık uykusundan uyandı: Yeni hedefine gidiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim