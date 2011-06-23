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Final Cut Pro X kullanıcıları öfkeli: "Apple paramızı geri ver"

7 yıl
22,6b
1
19
Diğer Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Final Cut Pro X kullanıcıları öfkeli:
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Apple'ın profesyonel film stüdyolarından son kullanıcılara kadar geniş bir kitle tarafından kullanılan Final Cut Pro video düzenleme yazılımının en son çıkan X sürümü kullanıcılardan yoğun eleştri alıyor. Apple'ın resmi destek forumlarında bir araya gelen bazı kullanıcılar, Final Cut Pro X için uygulamanın geçmişten gelen güçlü özelliklerine sahip olmayan, daha çok iMovie'nin geliştirilmiş bir sürümü değerlendirmesini yapıyorlar.

64-bit video düzenleme desteği gibi önemli yenilikerle gelen Final Cut Pro X'in genel uygulama arayüzü için büyük ve bodur benzetmeleri yapılıyor. Kullanıcılardan Dan Hymann, Final Cut Pro X'in, Final Cut Pro uygulaması olmadığını, gelişmiş bazı özelliklerle desteklenen iMovie gibi olduğunu ve bu yüzden eski Final Cut Pro projelerinin desteklenmediğini ancak eski iMovie projeleri üzerinde çalışabildiğini ifade ediyor.

Apple Destek Forumları'ndaki konusunda 8 yıldır işlerini Final Cut Pro üzerinde yaptığını söyleyen Dan Hymann'a göre Final Cut Pro X kabul edilemez. Hymann, Final Cut Pro 7'de herşeyin aynı kalması ve 64-bit desteği eklenmesi halinde 300 dolar ödeyebileceğini ancak onun dışında Final Cut Pro X için ödenen paraların geri verilmesi gerektiğini dile getirirken, uygulama Apple kullanıcılardan 5 üzerinden 2,5 yıldız almış durumda.

Gelen bilgilere göre Apple cephesi de bu duruma kayıtsız değil. Kayıp olan tüm özelliklerin yeni güncellemelerle uygulamaya ekleneceği belirtilirken, Final Cut Pro 6 ve Final Cut Pro 7 projelerinin yeni sürümde çalıştırılabilmesini içeren kapsamlı bir güncellemenin yakında çıkacağı, aynı zamanda multicam düzenleme desteğinin de diğer güncellemelerle birliket Mac App Store üzerinden sağlanacağı belirtiliyor. 
Final Cut Pro X kullanıcıları öfkeli:
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sadtneverdie 7 yıl en beğenilen
Hayret programı düzgün kullanın diyen bir açıklama gelmemiş.
1 Yanıt Yanıtla +17
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artenis 7 yıl
İtiraz etmenin patentini apple almış olabilir o yüzden başka bişi edin
1 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 7 yıl
final cut pro x de timeline alanındaki değişiklikle bence olayı abartmış ve bu abartı alışılagelmişlikten öteye çıkmış yıllardır bu tarz program kullanan insanlar için yenilik her zaman kabul edilebilir ama değişiklik zor kabul edilebilir...
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kinemania 7 yıl
Valla ben çıktığı hafta yüklemiştim. Baktım ki, en basit videoyu time-line’a koyup oynatınca, daha hiçbir özel işlem efekt vs yapmadan Macbook Pro’yu kasıyor, fırın gibi 90 derecelere varan şekilde ısıtıyor; hemen para iadesi istedim. 3 gün içinde kredi kartıma geri yükleme yapıldı. Apple’ı kutluyorum.:)
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OverClocK1ng 7 yıl
Orijinalden alıntı: artenis
İtiraz etmenin patentini apple almış olabilir o yüzden başka bişi edin

Bu da iyiydi. :)
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artenis 7 yıl
İtiraz etmenin patentini apple almış olabilir o yüzden başka bişi edin
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bcans 7 yıl

artenis

İtiraz etmenin patentini apple almış olabilir o yüzden başka bişi edin




puahahahahahaahahha
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Hobar 7 yıl
Apple ın felsefesi bu zaten. Sadelik ayağına basitlik. eski özellikleri kesin sorunlara yol açtığı için kaldırmışlardır
torrentten indirmiştim bir de ben bakayım şu X e. hakkten o kadar kötü mü
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Zuko 7 yıl

Hobar
Apple ın felsefesi bu zaten. Sadelik ayağına basitlik. eski özellikleri kesin sorunlara yol açtığı için kaldırmışlardır
torrentten indirmiştim bir de ben bakayım şu X e. hakkten o kadar kötü mü


İlk iki cümlene sonuna kadar katılıyorum.
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velfecir 7 yıl
sadtneverdie
Hayret programı düzgün kullanın diyen bir açıklama gelmemiş.

:)))))))
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CodeMachine 7 yıl
@sadtneverdie hahaha +16546
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DH Misafiri 7 yıl
3.5 yıldız değil 2.5 yıldız almış
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sadtneverdie 7 yıl en beğenilen
Hayret programı düzgün kullanın diyen bir açıklama gelmemiş.
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mrn 7 yıl

sadtneverdie

Hayret programı düzgün kullanın diyen bir açıklama gelmemiş.


Koptum :)
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Rock_Rage 7 yıl
Her seyde kafana gore yapmak bazen ters tepebilir isyan bayragı cekebilir kullanıcılar.
SAYGILARLA
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