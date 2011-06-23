Final Cut Pro X kullanıcıları öfkeli: "Apple paramızı geri ver"

Apple'ın profesyonel film stüdyolarından son kullanıcılara kadar geniş bir kitle tarafından kullanılan Final Cut Pro video düzenleme yazılımının en son çıkan X sürümü kullanıcılardan yoğun eleştri alıyor. Apple'ın resmi destek forumlarında bir araya gelen bazı kullanıcılar, Final Cut Pro X için uygulamanın geçmişten gelen güçlü özelliklerine sahip olmayan, daha çok iMovie'nin geliştirilmiş bir sürümü değerlendirmesini yapıyorlar.





64-bit video düzenleme desteği gibi önemli yenilikerle gelen Final Cut Pro X'in genel uygulama arayüzü için büyük ve bodur benzetmeleri yapılıyor. Kullanıcılardan Dan Hymann, Final Cut Pro X'in, Final Cut Pro uygulaması olmadığını, gelişmiş bazı özelliklerle desteklenen iMovie gibi olduğunu ve bu yüzden eski Final Cut Pro projelerinin desteklenmediğini ancak eski iMovie projeleri üzerinde çalışabildiğini ifade ediyor.





Apple Destek Forumları'ndaki konusunda 8 yıldır işlerini Final Cut Pro üzerinde yaptığını söyleyen Dan Hymann'a göre Final Cut Pro X kabul edilemez. Hymann, Final Cut Pro 7'de herşeyin aynı kalması ve 64-bit desteği eklenmesi halinde 300 dolar ödeyebileceğini ancak onun dışında Final Cut Pro X için ödenen paraların geri verilmesi gerektiğini dile getirirken, uygulama Apple kullanıcılardan 5 üzerinden 2,5 yıldız almış durumda.





Gelen bilgilere göre Apple cephesi de bu duruma kayıtsız değil. Kayıp olan tüm özelliklerin yeni güncellemelerle uygulamaya ekleneceği belirtilirken, Final Cut Pro 6 ve Final Cut Pro 7 projelerinin yeni sürümde çalıştırılabilmesini içeren kapsamlı bir güncellemenin yakında çıkacağı, aynı zamanda multicam düzenleme desteğinin de diğer güncellemelerle birliket Mac App Store üzerinden sağlanacağı belirtiliyor.