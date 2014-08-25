Finans ve Yatırım Meraklıları Bu Seminerde Bir Araya Geliyor

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Finansal piyasalara olan ilginin artması, aracı kurumların Türkiye çapında düzenlediği eğitim seminerlerine yeni bir soluk getirdi. Her bilgi seviyesinden yatırımcının ve yatırımcı adaylarının katıldığı etkinlikler sayesinde, ekonomi dünyasının kapıları, bilgi almak isteyen herkese açılıyor.Global bir aracı kurumun, 27 Ağustos 2014 tarihinde İstanbul Grand Cevahir Hotel’de düzenleyeceği yatırım eğitimi semineri, Uluslararası Finans ve Emtia Uzmanı Ateşan Aybars ve Teknik Analist Halil Reçber’in katılımıyla, İstanbul’daki finans meraklılarını bir araya getiriyor olacak. Değişen ekonomik koşullar ışığında, Türkiye ve dünya ekonomisine dair genel değerlendirmenin yanı sıra, yatırım tüyoları ve stratejileri hakkında katılımcılara zengin bilgiler sunulacak.Eğitimde; yatırım platformlarının kullanımı, Altın’dan Petrol’e, Euro’dan Dolar’a kadar en kârlı yatırım araçları, teknik analiz ve risk yönetimi gibi konularda bilgi verilirken, soru-cevap bölümünde ise katılımcılar, piyasaya dair merak ettiği her şeye anında cevap bulabilecek.Katılım Ücretsiz27 Ağustos 2014 tarihinde saat 18.30’da İstanbul Grand Cevahir Hotel’de ücretsiz gerçekleşecek eğitim seminerleri ile ilgili rezervasyon ve detaylı bilgi için www.xtb.com.tr adresi ziyaret edilebilir.