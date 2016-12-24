Find Him: Eğlenceli ve bir o kadar da dikkat istiyor

Üç arkadaşın kurduğu Appic Games tarafından geliştirilen Find Him, eğlenceli atmosferinin yanında dikkat isteyen unsurları ile keyifli saatler vadediyor.

Oyunda amaç hareketli karakterlerin arasında hareket etmeyeni belirli bir süre içerisinde bulabilmek. İlk başlarda bir kaç karakter ile başlayan oyun giderek zorlaşıyor ve ekran tamamen hareketli karakterler ile kaplanıyor. Bu durumda hareketsiz olanı ayırt etmek oldukça zorlaşıyor.

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Tamamen dikkate dayalı bir oyun olan Find Him, karakter kostümleri ile de oyuncuları eğlendirecek tarzda hazırlanmış. Şimdilik sadece Android tarafında yayınlanan oyun ücretsiz olarak indirilebiliyor.



