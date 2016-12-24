Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Find Him: Eğlenceli ve bir o kadar da dikkat istiyor

Yerli geliştiricilerin elinden eğlenceli oyunlar çıkmaya devam ediyor. Find Him, eğlenceli karakterleri ve dikkat isteyen oynanış tarzı ile uzun süreler sizi ekrana bağlayacak.
2 yıl
5,2b
1
8
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Find Him: Eğlenceli ve bir o kadar da dikkat istiyor

Üç arkadaşın kurduğu Appic Games tarafından geliştirilen Find Him, eğlenceli atmosferinin yanında dikkat isteyen unsurları ile keyifli saatler vadediyor.

Oyunda amaç hareketli karakterlerin arasında hareket etmeyeni belirli bir süre içerisinde bulabilmek. İlk başlarda bir kaç karakter ile başlayan oyun giderek zorlaşıyor ve ekran tamamen hareketli karakterler ile kaplanıyor. Bu durumda hareketsiz olanı ayırt etmek oldukça zorlaşıyor.

Ayrıca Bkz. "Super Mario Run 3 günde 14 milyon dolar topladı"

Tamamen dikkate dayalı bir oyun olan Find Him, karakter kostümleri ile de oyuncuları eğlendirecek tarzda hazırlanmış. Şimdilik sadece Android tarafında yayınlanan oyun ücretsiz olarak indirilebiliyor.


 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmen121 2 yıl
Tuhaf ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YesimCirakli 2 yıl
şimdilik 75 de kaldım. :( dl.dropboxusercontent.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parallel Killer 2 yıl YesimCirakli
YesimCirakli

şimdilik 75 de kaldım. :(
dl.dropboxusercontent.com/...

Ben en fazla 45'i gördüm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oida 2 yıl
cok basarili bir oyun olmus,bagimlilik yapiyor bir süre sonra, tavsiye ederim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parallel Killer 2 yıl
Oyun içi müzik şahane, karakterler de tatlı olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Giresunlufuk 2 yıl
Oyun gayet güzel. Deneyin derim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
addidas_85 2 yıl
İzlememiz için youtube linki vermeniz de biraz ironik olmuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grkwnxs 2 yıl
Benim uygulamamın haberini niye yapmıyorsunuz diyen arkadaş gelir şimdi :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Snapchat İsrailli arttırılımış gerçeklik firmasını almaya çok yakın 2 yıl Apple Store'da 24 farklı oyun ve uygulama indirime girdi 2 yıl Mobilite: Telefona gelen 2017 vergisi ve gündemdeki konular 2 yıl Türkiye'nin ilk özgün tasarımlı helikopteri IDEF 2017'de gün yüzüne çıkacak 2 yıl Obama'dan Trump'a son çelme: Müslüman kaydı tutulmayabilir 2 yıl Yeni 2017 Kia Picanto'nun eskiz tasarım görselleri yayınlandı 2 yıl Kavisli ekranlı BlackBerry Mercury sızdırıldı 2 yıl Alien: Covenant'ın ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Firefox XP ve Vista'yı Eylül 2017'ye kadar destekleyecek 2 yıl Rusların uçan tabut lakaplı uçağı: Tupolev TU-154 yine düştü! 2 yıl 2016 yılında Google üzerinde hangi ülke en çok kimi aradı? 2 yıl KFC'nin yeni akıllı restoranı yüz ifadesine bakarak sipariş önerecek 2 yıl Karabük Üniversitesi öğrencileri robot yarışmasında dünya şampiyonu oldu 2 yıl LG G5 2016 yılının en kolay tamir edilebilir telefonu seçildi 2 yıl Cyanogen yolun sonuna geldi 2 yıl A-Data UE710 incelemesi "iOS cihazlar için ek depolama alanı" 2 yıl ABD yargısından sürpriz karar: Polisler telefonları inceleyebilir 2 yıl Sosyal ağlarda terörü destekleyen paylaşımlarda bulunan 1656 kişi tutuklandı 2 yıl Microsoft "Surface Phone" ile yeni bir kategori getirmek istiyor 2 yıl Volvo'dan araba anahtarlarının İsviçre çakısı: "Red Key" 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Find Him: Eğlenceli ve bir o kadar da dikkat istiyor Sonraki "2017'de telefon fiyatlarında ciddi artış olacak" 2 yıl Dünya'ya çok da uzak olmayan devasa bir galaksi kümesi bulundu 2 yıl Apple'ın olası anlaşmazlıklardaki en büyük silahı: Apple Store 2 yıl Nvidia Hot Fix sürücü yayınlandı 2 yıl Makyajlanan yeni Volkswagen Golf R artık daha güçlü 2 yıl Nvidia çalışanları, köpeklerini şirkete götürebiliyor 2 yıl Sürücüsüz Uber araçları Kaliforniya'ya veda ediyor: Yeni durak Arizona 2 yıl Türkiye’nin ilk yerli yapım online dizisi: Masum 2 yıl Opera Max 50 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı 2 yıl Cherry MX Silent Switchleri tüm üreticilere açtı 2 yıl Apple Watch için kameralı kayış CMRA satışa çıkıyor 2 yıl Firefox'un çoklu işlem mimarisi yakında daha fazla kullanıcıya sunulacak 2 yıl Google 2017'de iki premium akıllı saat çıkaracak 2 yıl Audi, Q8 konseptinin yeni bir görselini yayınladı 2 yıl 2si1 "Alayına Yerli" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Mercedes-Benz A serisi, sedan bir versiyona kavuşabilir 2 yıl ABD ülkeye giriş yapacak kişilerden sosyal ağ hesaplarını bildirmelerini istiyor 2 yıl Suyun üstünde uçarak giden elektrikli araç: Quadrofoil 2 yıl Tesla Powerpack sistemi Fiji adalarına gidiyor 2 yıl SK Hynix, düşük bütçeli akıllı telefonlar için 8GB RAM yongaları üretmeye başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim