First International Computer, Tycoon TVB00 isimli tabletini duyurdu

Tayvan merkezli First International Computer (FIC), Tycoon TVB00 adını verdiği tabletini duyurdu. FIC'in duyurusunu yaptığı Tycoon TVB00 tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. FIC'in Intel Atom N455 (1.66 Ghz) işlemcilerine yer verdiği tablette 10.1 inç boyutunda 1024x600 çözünürlüğe sahip çoklu dokunmatik destekli ve LED aydınlatmalı kapasitif ekranlara yer verilmiş. Depolama alanı için micro-SATA türü 1.8 inç'lik sabit disklerin kullanılacağı tabletler, 1 GB DDR3 (Maksimum 2GB 667MHz ) sistem belleği ile kullanıcılara sunulacak. Full HD videoları sorunsuz oynatabilmesi için Broadcom BCM70015 Crystal HD medya işlemcilerine yer verilen tabletlerin Windows 7 Ultimate işletim sistemi kullanabildiği belirtiliyor. WiFi, Bluetooth 2.1,ve mini HDMI girişine sahip olan Tycoon TVB00'ın 3 saatlik batarya ömrü bulunuyor. FIC'in duyurduğu tabletlerin 243.5mm x 176mm x 15mm ölçülere ve 850 g ağırlığa sahip olacağı ifade edildi.

First International Computer (FIC) tarafından tanıtılan Tycoon TVB00'ın 2010 yılının 2. yarısında piyasaya sunulacağı belirtildi