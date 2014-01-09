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Fizik tabanlı bulmaca oyunu Megamassive iPad için de yayınlandı

5 yıl
6,8b
1
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Fizik tabanlı bulmaca oyunu Megamassive iPad için de yayınlandı
Sadece iPhone için bir süredir yayında olan fizik tabanlı bulmaca oyunu Megamassive, iPad için de indirmeye sunuldu.

Megamassive HD, aynı adlı bir topu kaydırarak, zıplatarak veya uçurarak son noktaya ilerletmenizi konu alıyor. Yolunuzdaki engellere göre buhar, su veya katı hale geçiş yapabiliyorsunuz ve bu engelleri aşabiliyorsunuz. 

Oyundaki 50 seviye el ile tasarlanmış ve zamana karşı yarışarak rekor kırmanız mümkün. Oyunda bağımlılık yapan da bu rekor kırma denemeleri oluyor. En iyi süre için farklı güzergahlar bulmanız şart. Oyun 5.49TL fiyat etiketine sahip. 




Fizik tabanlı bulmaca oyunu Megamassive iPad için de yayınlandı


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