FlameStower Kickstarter projesi, elektronik cihazları şarj etmek için ateşten yararlanıyor





İlginç fikirlerin destek aradığı bağış platformu Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden FlameStower, basit yapısıyla elektronik cihazları şarj etmek için farklı bir enerji kaynağı kullanıyor.

Daha çok kamp yapan doğa tutkunları, dağcılar ya da operasyona çıkan askerler için uygun bir yapı ortaya koyan FlameStower, güneş enerjisinin gece işe yarmadığı ve yedek pillerin kolayca bitmesi gibi nedenler dolayısıyla elektronik cihazları şarj etmek için ateşten yararlanıyor. Oldukça kompakt ve modüler bir yapıda hazırlanan ürün, gövdesinde üzerine su konulan ufak bir hazne taşıyor ve ateşe konan bacağından aldığı ısı ile arada oluşan sıcaklık farkından enerji üretebiliyor. Üretilen bu enerjiyi USB portu üzerinden cep telefonu, tablet, GPS cihazı ya da müzik çalar gibi ürünlere aktarabilen FlameStower, maksimum 3W güç çıkışı sağlayabiliyor. Bu kullanışlı yapısı ile site üzerinde başlatılırken konan 15,000$ hedefi, bitimine daha 18 gün kala 448 bağış ile 31,964$ seviyesine çıkartan ve başarıya ulaşan ürün, yapılacak 80$ (ABD dışı 10$ kargo) bağış ile Aralık ayında elde edilebiliyor.

FlameStower hakkında hazırlanan tanıtım videolarını direkt olarak aşağıda izleyerek ürünün çalışma prensibini görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/flamestower/flamestower-charge-your-gear-with-fire