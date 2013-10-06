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FlameStower Kickstarter projesi, elektronik cihazları şarj etmek için ateşten yararlanıyor

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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FlameStower Kickstarter projesi, elektronik cihazları şarj etmek için ateşten yararlanıyor

İlginç fikirlerin destek aradığı bağış platformu Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden FlameStower, basit yapısıyla elektronik cihazları şarj etmek için farklı bir enerji kaynağı kullanıyor.
Daha çok kamp yapan doğa tutkunları, dağcılar ya da operasyona çıkan askerler için uygun bir yapı ortaya koyan FlameStower, güneş enerjisinin gece işe yarmadığı ve yedek pillerin kolayca bitmesi gibi nedenler dolayısıyla elektronik cihazları şarj etmek için ateşten yararlanıyor. Oldukça kompakt ve modüler bir yapıda hazırlanan ürün, gövdesinde üzerine su konulan ufak bir hazne taşıyor ve ateşe konan bacağından aldığı ısı ile arada oluşan sıcaklık farkından enerji üretebiliyor. Üretilen bu enerjiyi USB portu üzerinden cep telefonu, tablet, GPS cihazı ya da müzik çalar gibi ürünlere aktarabilen FlameStower, maksimum 3W güç çıkışı sağlayabiliyor. Bu kullanışlı yapısı ile site üzerinde başlatılırken konan 15,000$ hedefi, bitimine daha 18 gün kala 448 bağış ile 31,964$ seviyesine çıkartan ve başarıya ulaşan ürün, yapılacak 80$ (ABD dışı 10$ kargo) bağış ile Aralık ayında elde edilebiliyor.
FlameStower hakkında hazırlanan tanıtım videolarını direkt olarak aşağıda izleyerek ürünün çalışma prensibini görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/flamestower/flamestower-charge-your-gear-with-fire Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Bizimkiler buna koca aygazı bağlar bütün teknolojik aletlerini şarj ederler
2 Yanıt Yanıtla +12
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cseyfeli 5 yıl
bildiğin peltier sistemi bu
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matmuhendisi 5 yıl
mangal severlerin kaçırmaması gereken bir alet
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çay 5 yıl
Başlıktan mini ateş püskürteci zannettim. :(
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ezimuse 5 yıl
Peltier e elektrik verirsen ısı açığa çıkar. Isı verirsen elektrik üretir. Ters mantık
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Bizimkiler buna koca aygazı bağlar bütün teknolojik aletlerini şarj ederler
1 Yanıt Yanıtla +12
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umut_baris 5 yıl mehmedaltair
Mehmed Altair

Bizimkiler buna koca aygazı bağlar bütün teknolojik aletlerini şarj ederler


Aygaz mode on.
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