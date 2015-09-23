Flexibits, gelişmiş takvim uygulaması Fantastical 2'ye "OS X El Capitan" desteği getirdi

Flexibits tarafından OSX 10.0 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan gelişmiş takvim uygulaması Fantastical 2, 30 Eylül tarihinde herkesin kullanımına açılacak OS X El Capitan desteğiyle güncellendi.

Mac bilgisayarlar için hazırlanmış en iyi takvim uygulamaları arasında yer alan Fantastical 2, yayınlanan 2.1 sürümüyle Apple'ın yeni işletim sistemi OS X El Capitan'a tam olarak destek vermeye başladı. Böylece bölünmüş ekran çalışma dahil birçok özellik kazanan uygulama, ayrıca bildirilen önemli hatalardan kurtuluyor, ciddi performans geliştirmeleri alıyor, hatırlatıcıları gün, ay ve haftalık bölümlerde gösterebiliyor, hatırlatıcıları liste halinde organize edebiliyor, etkinlik ve yine hatırlatıcıları kopyala yapıştır mantığıyla çoğaltabiliyor ve bünyesine ekstra ufak ile büyük metin boyutları dahil ediliyor.

105 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Fantastical 2 uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.