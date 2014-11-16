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Flickr resim baskı servisini tüm dünyaya açıyor

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Flickr resim baskı servisini tüm dünyaya açıyor

Bir süredir ABD'de kullanıcılara Wall Art olarak resimlerini tablo baskı olarak alabilme imkanı sunan fotoğraf veritabanı platformu Flickr, servisi şimdi diğer dünya ülkelerine de açıyor. 

Servis ile fotoğraflarınızı 20x25 cm ve 50x75 cm arasında değişen boyutlarda tablo baskı yaptırabiliyorsunuz. Veya bir fotoğraf albümü de hazırlamanız mümkün. Talep ettiğiniz ürün kargolanarak adresinize gönderiliyor. 

Hali hazırda kargo fiyatı da dahil yüzde 40 kış indirimi mevcut ve 55$'dan başlayan fiyatlarla tablo hazırlatabiliyorsunuz. Ancak indirimsiz olarak bu rakam 90$'a kadar çıkıyor ve bunun 53$'ı kargolama ücreti olarak yansıyor. Bu bakımdan evinize yakın bir stüdyoda fotoğraflarınızı bastırmak daha ekonomik gibi görünüyor.  

https://www.flickr.com/create?option=wallart Yorum Yaz
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recipe 4 yıl
Bu servis zaten Türkiye'de mevcut hemde 55 dolar değil :)
Sitesi: cellograf.com/...
Uygulaması: play.google.com/...
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N0YAN 4 yıl
fiyatı da çok ucuzmuş
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Newells Old Boys 4 yıl
Son cümle olayı özetlemiş. :)
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ezimuse 4 yıl
Öncelikle resim değil, fotoğraf. Elbet resim atanlar olabilir ancak flickr bir fotoğraf servisidir. 50x70 fotoğrafı ben 23tl/ad bastırıyorum :)
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Stainless.. 4 yıl
Kullanan illa ki olacaktır ama bizim ülkeden pek alıcı çıkacağını sanmam. Flickr'dan bastırana kadar en az onun kadar kalitelisini kendim Türkiye'de bastırırım. Hem para ülkede kalır...
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KaraAy_ 4 yıl
Fiyatı çok geldi açıkçası.
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