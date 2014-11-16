Flickr resim baskı servisini tüm dünyaya açıyor





Bir süredir ABD'de kullanıcılara Wall Art olarak resimlerini tablo baskı olarak alabilme imkanı sunan fotoğraf veritabanı platformu Flickr, servisi şimdi diğer dünya ülkelerine de açıyor.





Servis ile fotoğraflarınızı 20x25 cm ve 50x75 cm arasında değişen boyutlarda tablo baskı yaptırabiliyorsunuz. Veya bir fotoğraf albümü de hazırlamanız mümkün. Talep ettiğiniz ürün kargolanarak adresinize gönderiliyor.





Hali hazırda kargo fiyatı da dahil yüzde 40 kış indirimi mevcut ve 55$'dan başlayan fiyatlarla tablo hazırlatabiliyorsunuz. Ancak indirimsiz olarak bu rakam 90$'a kadar çıkıyor ve bunun 53$'ı kargolama ücreti olarak yansıyor. Bu bakımdan evinize yakın bir stüdyoda fotoğraflarınızı bastırmak daha ekonomik gibi görünüyor.

https://www.flickr.com/create?option=wallart