Flir One termal kamera aparatı Android ile de uyumlu hale getirildi

Geçen yıl ki CES 2014 fuarında tanıtılan ve ilgi gören Flir One adındaki termal kamera aparatı, o dönem sadece iPhone 5/5S için geliştirilmişti. Bir kılıf şeklinde tasarlandığı için hantal bir yapısı olan Flir One, yeni nesli ile kendini biraz daha geliştirdi.





Yeni nesilde kılıftan ziyade bir aksesuar halini alan Flir One, ayrıca 80x60 piksel olan çözünürlüğü de rakiplerine yetişebilmek adına 160x120 piksele yükseltmiş. Yeni Flir One aksesuarı Lightning girişi yanında artık microUSB girişi ile de uyumlu.





Flir One kızılötesi sensörü beraberinde bir VGA görüntü sensörü ile birlikte geliyor. Her iki sensörden elde edilen veriler birleştiriliyor ve firmanın patentli MSX teknolojisi kullanılarak detaylı bir termal görüntü ortaya çıkarılıyor.





Aksesuarın kendi bataryası olduğu için bir süre cihazdan bağımsız olarak çalışabiliyor. Flir One aksesuarının iOS versiyonu 249$ fiyat etiketine sahip. Android versiyonu ise Temmuz ayında piyasaya çıkacak.

http://techreport.com/news/28534/new-smaller-flir-one-thermal-camera-works-with-android-devices