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Flir One termal kamera aparatı Android ile de uyumlu hale getirildi

3 yıl
4,8b
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7
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Flir One termal kamera aparatı Android ile de uyumlu hale getirildi

Geçen yıl ki CES 2014 fuarında tanıtılan ve ilgi gören Flir One adındaki termal kamera aparatı, o dönem sadece iPhone 5/5S için geliştirilmişti. Bir kılıf şeklinde tasarlandığı için hantal bir yapısı olan Flir One, yeni nesli ile kendini biraz daha geliştirdi. 

Yeni nesilde kılıftan ziyade bir aksesuar halini alan Flir One, ayrıca 80x60 piksel olan çözünürlüğü de rakiplerine yetişebilmek adına 160x120 piksele yükseltmiş. Yeni Flir One aksesuarı Lightning girişi yanında artık microUSB girişi ile de uyumlu. 

Flir One kızılötesi sensörü beraberinde bir VGA görüntü sensörü ile birlikte geliyor. Her iki sensörden elde edilen veriler birleştiriliyor ve firmanın patentli MSX teknolojisi kullanılarak detaylı bir termal görüntü ortaya çıkarılıyor. 

Aksesuarın kendi bataryası olduğu için bir süre cihazdan bağımsız olarak çalışabiliyor. Flir One aksesuarının iOS versiyonu 249$ fiyat etiketine sahip. Android versiyonu ise Temmuz ayında piyasaya çıkacak.  

http://techreport.com/news/28534/new-smaller-flir-one-thermal-camera-works-with-android-devices Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 3 yıl
arel.gr
thermal kamera fiyatlarinda balance sebebi olur.

Bence de brother. thermal camera fiyatları balance'sız şu aralar. bir check etmeleri lazım...
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arel.gr 3 yıl
thermal kamera fiyatlarinda balance sebebi olur.
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cngzmls 3 yıl
Bana predator filmini hatırlattı.
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halitozbasli 3 yıl
Umarım gelecekte telefonların kendinde bu özellik olur. Ne işe yarar derseniz zifiri karanlıkta bile önünüzde ne olduğunu göstermesinden tutun da evin ısı kaçak ve kayıplarını görmeye, çocuğun ateşini ölçmeye kadar birçok işe yarayan bir sensördür. 250 değilde 150$ olsa şuan şiparış vermeyi düşünebileceğim bir aparat.
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Nate Dogg 3 yıl
Sonuç olarak ne işime yarıcak bu.
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Captain_Ivy 3 yıl Nate Dogg
Nate Dogg

Sonuç olarak ne işime yarıcak bu.

Belgeselleri telefonla çekmek isteyenler için birebir
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BekirHan 3 yıl
Vay. En çok ilgimi çeken telefon aksesuarı oldu kendisi. Fiyatı çok çok uygun böyle bir işlev için. Hele ki flir piyasanın en iyisiyken.
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