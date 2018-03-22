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Ford SmartLink, eski aracınıza bağlanabilirlik özelliğini getiriyor

2018 yılının ikinci yarısından itibaren Ford bayilerinde satılacak olan FordPass SmartLink, 2017 model öncesi aracınıza 4G WiFi bağlantı noktası gibi pek çok özelliği getirecek.
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1
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ford SmartLink, eski aracınıza bağlanabilirlik özelliğini getiriyor
 

Ford, geçtiğimiz Ocak ayında eski araçlara bağlanabilirlik özelliği sağlayan bir cihazın testlerine başladı. FordPass SmartLink adındaki bu cihaz, araca genellikle direksiyonun altında yer alan OBDII soketiyle bağlanıyor. 4G LTE WiFi bağlantı noktası gibi fonksiyonları aracınıza getiren bu teknoloji, 2010-17 model yılı arasındaki Ford’larda kullanılabiliyor.

Samsung, T-Mobile ve Verizon gibi şirketler tarafından yıllardır satılan böyle bir cihazın üreticinin kendisi tarafından satılması ilk kez yaşanıyor. SmartLink’in diğer fonksiyonları arasında var olan anahtarlık özelliklerinin, araç sağlığı ve güvenlik alarmlarının, kapıların kilitlenmesi/açılması işlemlerinin, ve aracın konum takibinin akıllı telefondaki uygulama üzerinden sağlanması yer alıyor.

2 yıllık taahhüt gerekiyor 

Tabii ki bu tür özellikleri sağlayacak olan cihaz ücretsiz olarak gelmiyor. Müşterilerin SmartLink’i araçlarına bağlatmak için 2 yıllık taahhüt karşılığında aylık 17 dolar üyelik ücreti ödemeleri gerekiyor. 2018 yılının ortasında Ford bayilerinde satılmaya başlanacak olan FordPass SmartLink, 1GB yada 30 gün ücretsiz deneme seçeneğiyle birlikte geliyor. Ancak, devam etmek isteyen kullanıcıların yukarıda belirttiğimiz ücreti ödemesi gerekiyor.


https://www.engadget.com/2018/03/20/fordpass-dongle-adds-lte-wifi-and-app-control-to-older-cars/ Yorum Yaz
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