Ford SmartLink, eski aracınıza bağlanabilirlik özelliğini getiriyor

Samsung, T-Mobile ve Verizon gibi şirketler tarafından yıllardır satılan böyle bir cihazın üreticinin kendisi tarafından satılması ilk kez yaşanıyor. SmartLink’in diğer fonksiyonları arasında var olan anahtarlık özelliklerinin, araç sağlığı ve güvenlik alarmlarının, kapıların kilitlenmesi/açılması işlemlerinin, ve aracın konum takibinin akıllı telefondaki uygulama üzerinden sağlanması yer alıyor.
2 yıllık taahhüt gerekiyor
Tabii ki bu tür özellikleri sağlayacak olan cihaz ücretsiz olarak gelmiyor. Müşterilerin SmartLink’i araçlarına bağlatmak için 2 yıllık taahhüt karşılığında aylık 17 dolar üyelik ücreti ödemeleri gerekiyor. 2018 yılının ortasında Ford bayilerinde satılmaya başlanacak olan FordPass SmartLink, 1GB yada 30 gün ücretsiz deneme seçeneğiyle birlikte geliyor. Ancak, devam etmek isteyen kullanıcıların yukarıda belirttiğimiz ücreti ödemesi gerekiyor.
https://www.engadget.com/2018/03/20/fordpass-dongle-adds-lte-wifi-and-app-control-to-older-cars/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle