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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford Transit'in "agresif" modeli SSV tanıtıldı, elektrikli Transit Connect Haziran'da çıkıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ford Transit'in
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Ford sınıfının en başarılı ticari araçları arasında gösterilen Transit ailesine "farklı" özelliklere sahip iki yeni model eklemeye hazırlanıyor. Ford'un yeni modellerinden Transit SSV (SuperSportVan ), performans konusunda segmentinin iddialı araçlardan birisi olacak gibi görünüyor. Kısa dingil mesafesine sahip Transit 260 modeli temel alınarak hazırlanan araç, Le Mans tarzı kaporta çizgileri ile tasarım anlamda dikkat çekmeyi başarıyor. 197 beygir güç ve 470nm tork üretebilen 3.2 litre hacmindeki dört silindirli motorun eşlik ettiği Transit SSV'nin detaylı performans verileri ise henüz açıklanmadı.

Ford Otosan tarafından 2002'den bu yana Türkiye'de üretilen ancak yeni versiyonu 2012 Aralık ayından itibaren Romanya'da üretilecek olan Transit Connect'in elektrikli versiyonu için İngiltere'de geri sayım başladı. Ülkedeki lansmanının Haziran ayında yapılması beklenen elektrikli Transit Connect'te 28 kW/saat kapasiteli lityum iyon pilllere yer veriliyor. 0-100 Km hızlanmasını 12 saniyede gerçekleştirdiği belirtilen Transit Connect'in 120 Km/saat hıza ulaşabildiği ve tam şarj ile 130Km yol katedebildiği belirtiliyor. Yakıt maliyetlerinin önem taşıdığı ticari araç segmentinde iddialı olması beklenen elektrikli Transit Connect'in fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Ford Transit'in
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mgedik06 8 yıl
Elektirikli arabadan kasıt nedir sorusunun cevabı tabiki tasarruftur... 3.2 litre ve 197 beygirlik bir ticari araç yapıyosun ve bu araç tam şarjda 130 km yol gidiyor... bu araçlar en kısa zamanda tarih olacaktır diye düşünüyorum... 3.2 litrelik ve 197 Hp lik bir aracın en fazla 120 Km hız yapması ve ticari bir aracın max 130 Km yol gidebilmesi bir aracın üretilme nedenini sorgulamada en önemli nedendir. zaten araç yapısı itibari ile fizik kanunlarını alt üst ediyor... diğer elektirikli araçlara göre ticari araç katagorisinde olupta minimum mesafe kat edebilen... maxsimum performansa yönelik olupta en fazla 120 km hız yapabilen ilginç ve süper ötesi mantıklı bir tasarım olmuş... onun için benim mantığım almıyor...
egzantirik bir tasarım olmuş... bence koy üstüne 1.4-1.5 LT motor 90-100 BG de neyine yetmiyor... 130 KM olsun 300-350 KM bari bir işe yarasın...
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mamikara 8 yıl

mugo66

Elektirikli arabadan kasıt nedir sorusunun cevabı tabiki tasarruftur... 3.2 litre ve 197 beygirlik bir ticari araç yapıyosun ve bu araç tam şarjda 130 km yol gidiyor... bu araçlar en kısa zamanda tarih olacaktır diye düşünüyorum... 3.2 litrelik ve 197 Hp lik bir aracın en fazla 120 Km hız yapması ve ticari bir aracın max 130 Km yol gidebilmesi bir aracın üretilme nedenini sorgulamada en önemli nedendir. zaten araç yapısı itibari ile fizik kanunlarını alt üst ediyor... diğer elektirikli araçlara göre ticari araç katagorisinde olupta minimum mesafe kat edebilen... maxsimum performansa yönelik olupta en fazla 120 km hız yapabilen ilginç ve süper ötesi mantıklı bir tasarım olmuş... onun için benim mantığım almıyor...
egzantirik bir tasarım olmuş... bence koy üstüne 1.4-1.5 LT motor 90-100 BG de neyine yetmiyor... 130 KM olsun 300-350 KM bari bir işe yarasın...

elektrikli olan Transit SSV değil connect. connectden bahsetmiş adam 120 km ulaşıyor diye
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K58 8 yıl
tam şarj ile 130 km menzil ticari araç için az gibi duruyor...
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alpa07 8 yıl
elektrik işi sakat bu ülkede
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umutarslan.com 8 yıl
denizaltılarda ki gibi reaktör falan olsa keşke :D yıllarca yakıt almadan geziyorlar denizlerde :D
kaynak wiki: Yeni nesil nükleer denizaltılar 25 yıllık ömrü boyunca asla yeniden doldurulma ihtiyacı duymaz.
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Fatih211 8 yıl
125 km nedir yaa bu menzil işini geliştirmedikçe bunlar fazla tutulmaz kanaatindeyim
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