Ford Transit'in "agresif" modeli SSV tanıtıldı, elektrikli Transit Connect Haziran'da çıkıyor

Ford sınıfının en başarılı ticari araçları arasında gösterilen Transit ailesine "farklı" özelliklere sahip iki yeni model eklemeye hazırlanıyor. Ford'un yeni modellerinden Transit SSV (SuperSportVan ), performans konusunda segmentinin iddialı araçlardan birisi olacak gibi görünüyor. Kısa dingil mesafesine sahip Transit 260 modeli temel alınarak hazırlanan araç, Le Mans tarzı kaporta çizgileri ile tasarım anlamda dikkat çekmeyi başarıyor. 197 beygir güç ve 470nm tork üretebilen 3.2 litre hacmindeki dört silindirli motorun eşlik ettiği Transit SSV'nin detaylı performans verileri ise henüz açıklanmadı.

Ford Otosan tarafından 2002'den bu yana Türkiye'de üretilen ancak yeni versiyonu 2012 Aralık ayından itibaren Romanya'da üretilecek olan Transit Connect'in elektrikli versiyonu için İngiltere'de geri sayım başladı. Ülkedeki lansmanının Haziran ayında yapılması beklenen elektrikli Transit Connect'te 28 kW/saat kapasiteli lityum iyon pilllere yer veriliyor. 0-100 Km hızlanmasını 12 saniyede gerçekleştirdiği belirtilen Transit Connect'in 120 Km/saat hıza ulaşabildiği ve tam şarj ile 130Km yol katedebildiği belirtiliyor. Yakıt maliyetlerinin önem taşıdığı ticari araç segmentinde iddialı olması beklenen elektrikli Transit Connect'in fiyatı ise henüz açıklanmadı.