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Ford, otonom aracıyla Kaliforniya testlerine başlıyor

Otonom araçların gelecekte kullanılabilir hale getirilmesi için büyük firmalar çalışmalarına devam ediyor. Öne çıkan isimlerden Ford, otonom aracıyla Kaliforniya testlerine hazırlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ford, otonom aracıyla Kaliforniya testlerine başlıyor

Volvo ile beraber otomobil teknolojileri konusunda dünyanın en çok çalışan üreticileri arasında yer alan ve medya kanallarını aktif şekilde kullanan Ford, otonom yani kendi kedine hareket edebilen aracıyla Kaliforniya testlerine önümüzdeki yıl içerisinde başlıyor.
Kısa süre önce otonom araçlarını tüm detaylarına burada yer verdiğimiz özel bir şehir içerisinde test etmeye başlayan Ford, gerçek yol şartları için de çok önemli bir adım attı. Kaliforniya Otonom Araç Test Programı'na katılan şirket, bu sayede önümüzdeki yıl içerisinde Kaliforniya sokaklarına çıkarak geleceğe yönelik çok önemli veriler toplayacak.
Bu adımıyla Kaliforniya sokaklarında yasal olarak testler gerçekleştiren Volkswagen, Mercedes-Benz, Google, Tesla, Bosch, Nissan, BMW ve Honda'nın arasına katılacak olan Ford, testler sırasında bünyesinde birçok radar ve lazer sensörün yer aldığı "Fusion Hybrid Autonomous Research Vehicle" isimli otonom aracını kullanacak.

Otonom araç teknolojileri konusunda yaklaşık 10 yıldır çalışan Ford, 100 araştırmacının görev aldığı "Araştırma ve İnovasyon Merkezi" ile beraber Silikon Vadisi içerisindeki en büyük otomobil araştırma merkezine sahip şirketi konumunda bulunuyor. 

http://mashable.com/2015/12/16/ford-self-driving-cars-california/#qqpIeI50R5qr Yorum Yaz
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orithyia 3 yıl
ford kalitesi
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mutercim 3 yıl
Kaliforniya...
Milvoki
Vaşingtın
Siyetıl
Niv York
Meyn
Aydaho
Corciya
Olmuyo, di mi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÖzdalDoğru 3 yıl
Yakında otonom halvet çalışmaları başlar. Arkadaş müsaade edin insanlar da bir şeyler yapsın. İyice hımbıllaştıracaklar bizi.
Cem Yılmaz'ın dediği gibi; "çizmedin ki kesesin."
Bunun yerine makas atmayı, şerit ihlallerini, hız limitlerini aşmayı engelleyen, alkollü araç kullanmaya müsaade etmeyen araçlar üretilsin.
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