Formspring kapanıyor





2009 yılından bu yana soru-cevap tabanlı sosyal ağların en popüleri olan ve 30 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Formspring kepenklerini kapatıyor.





Ağdan yapılan duyuruda 4 milyar gönderi sayısının geride bırakıldığı bununla birlikte artan rekabette geride kalındığı ve kaynakların yönetimi konusunda sıkıntılar yaşandığı belirtildi.





Formspring, 31 Mart tarihi itibariyle soru sorma veya sorulara cevap yazma erişimini kapatacak. 15 Nisan itibariyle de web ve mobil uygulamaların faaliyeti durdurulacak ve içerikler kalıcı olarak silinecek.





Formspring kullanıcıların içeriklerini dışa aktarması için hesaplarında bir seçenek de sunmaya başladı.

http://formspring.wordpress.com/2013/03/15/formspring-is-shutting-down/