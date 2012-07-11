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Formspring şifreleri çalındı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcıların birbirlerine sorular sorarak cevapladığı popüler sosyal ağ Formspring, dün bir hacker saldırısına uğradı.

Resmi blogdan yapılan açıklamada dün sabah bir güvenlik açığının meydana geldiği ve bazı kullanıcı şifrelerinin çalınmış olabileceği dile getirildi. Sorun çözülene kadar tüm şifreler devre dışı bırakıldı ve kullanıcılardan şifrelerin değiştirilmesi istendi.

Bazı çevreler 26 milyon şifrenin çalınmış olabileceğini belirtiyor. 

Formspring ise bir güncelleme yaparak olayın perde arkasını anlattı. Bilgilere göre 420 000 şifre, bir güvenlik forumunda ortaya çıktı ve bunların Formspring şifresi olabileceğinden şüphelenen bir kullanıcı yetkilileri haberdar etti. Forumda kullanıcı adlarının paylaşılmadığı belirtiliyor.

Site şu anda login işlemlerini durdurdu ve sorunun nereden kaynaklandığını anlamaya çalışıyor. İhtimaller, geliştirici sunucusuna sızan hackerların şifreleri çalmış olabileceği üzerinde yoğunlaşıyor. Formspring, derhal açığı kapatarak güvenlik protokollerini devreye sokmuş. 

Siteye şu anda kullanıcı girişi yapılamıyor. Sistem normale döndüğünde ise kullanıcılardan email yoluyla şifrelerini değiştirmesi istenecek.

http://blog.formspring.me/2012/07/urgent-change-your-formspring-password/ Yorum Yaz
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kaanstain 7 yıl
nerdeymiş o şifreler?
yine ruslar yapmıştır
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iSafari 7 yıl
şifreler salted ve kriptoluymuş. yani çalanalarında bir işine yaramaz. problem yok.
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Mr.Legend 7 yıl
Şu sayfalara bozuk linkler verip kirletmeye çalışanları atsalar keşke bu ne ya. Ayrıca çok iyi olmuş ergenlerin birbirine soru sorduğu sitenin hacklenmesi. Facebookta bana soru sor soru sor diyen ergenler bir bitmedi
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jovanovic 7 yıl
İyi olmuş çok da gerekliydi zaten...
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Genç Düşünür 7 yıl Mr.Legend
Mr.Legend
Şu sayfalara bozuk linkler verip kirletmeye çalışanları atsalar keşke bu ne ya. Ayrıca çok iyi olmuş ergenlerin birbirine soru sorduğu sitenin hacklenmesi. Facebookta bana soru sor soru sor diyen ergenler bir bitmedi


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z_vitamini 7 yıl
Sabah bana da mail geldi şifrenizi değiştirin diye. Ben de anlamadım ne olduğunu ama demek nedeni buymuş. Aman çalsınlar zaten girip bakmıyorum.
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Amedra 7 yıl
kesin Dh den biri yaptı
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!!-Origin-!! 7 yıl
yogitech
Adam birinin sorularına kıl olmuştur, sonra kökten problemi halletmiştir :))

katılıyorum :D
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yogitech 7 yıl
Adam birinin sorularına kıl olmuştur, sonra kökten problemi halletmiştir :))
1 Yanıt Yanıtla +2
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Genç Düşünür 7 yıl yogitech
yogitech
Adam birinin sorularına kıl olmuştur, sonra kökten problemi halletmiştir :))


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Genç Düşünür 7 yıl
Amaç neymiş acaba?
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cagataykoroglu 7 yıl
kötü oldu
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