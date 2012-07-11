Formspring şifreleri çalındı

Kullanıcıların birbirlerine sorular sorarak cevapladığı popüler sosyal ağ Formspring, dün bir hacker saldırısına uğradı.





Resmi blogdan yapılan açıklamada dün sabah bir güvenlik açığının meydana geldiği ve bazı kullanıcı şifrelerinin çalınmış olabileceği dile getirildi. Sorun çözülene kadar tüm şifreler devre dışı bırakıldı ve kullanıcılardan şifrelerin değiştirilmesi istendi.





Bazı çevreler 26 milyon şifrenin çalınmış olabileceğini belirtiyor.





Formspring ise bir güncelleme yaparak olayın perde arkasını anlattı. Bilgilere göre 420 000 şifre, bir güvenlik forumunda ortaya çıktı ve bunların Formspring şifresi olabileceğinden şüphelenen bir kullanıcı yetkilileri haberdar etti. Forumda kullanıcı adlarının paylaşılmadığı belirtiliyor.





Site şu anda login işlemlerini durdurdu ve sorunun nereden kaynaklandığını anlamaya çalışıyor. İhtimaller, geliştirici sunucusuna sızan hackerların şifreleri çalmış olabileceği üzerinde yoğunlaşıyor. Formspring, derhal açığı kapatarak güvenlik protokollerini devreye sokmuş.





Siteye şu anda kullanıcı girişi yapılamıyor. Sistem normale döndüğünde ise kullanıcılardan email yoluyla şifrelerini değiştirmesi istenecek.