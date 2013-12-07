Fotoğraf bilgi uygulaması Phototag, WP8 için güncellendi

Windows Phone platformunda beğenilen uygulamalardan Phototag, yeni geliştirmeler ile güncellendi.

Jason Ong adlı yayıncı tarafından hazırlanan Phototag, kişilerin çektikleri ya da cihazları içerisinde yer alan fotoğrafların üzerine farklı bilgiler (Tarih, saat, hava durumu, mekan, yaş vb.) yazılması noktasında görev yapıyor. Aynı zamanda bu fotoğrafları filtreler ile süsleyebilen uygulama, mekan ya da konum tabanlı işaretleme yapabiliyor ve paylaşma noktasında Facebook, Twitter, Flickr ve Tumblr gibi servislerden yararlanabiliyor. Yeni yayınlanan 1.3 sürümüyle ise içerisine 2 yeni tema ile Macarca dil desteği eklenen, Almanca çevirisi güncellenen ve geniş canlı kutucuk özelliği getirilen Phototag, ayrıca artık Windows Phone 7.5 cihazlarla da aktif olarak çalışabiliyor.

2 TL fiyat etiketiyle satılan Phototag uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz

http://www.wpcentral.com/phototag-update-more-themes