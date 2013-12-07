Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğraf bilgi uygulaması Phototag, WP8 için güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
295
1
2
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğraf bilgi uygulaması Phototag, WP8 için güncellendi
Windows Phone platformunda beğenilen uygulamalardan Phototag, yeni geliştirmeler ile güncellendi.
Jason Ong adlı yayıncı tarafından hazırlanan Phototag, kişilerin çektikleri ya da cihazları içerisinde yer alan fotoğrafların üzerine farklı bilgiler (Tarih, saat, hava durumu, mekan, yaş vb.) yazılması noktasında görev yapıyor. Aynı zamanda bu fotoğrafları filtreler ile süsleyebilen uygulama, mekan ya da konum tabanlı işaretleme yapabiliyor ve paylaşma noktasında Facebook, Twitter, Flickr ve Tumblr gibi servislerden yararlanabiliyor. Yeni yayınlanan 1.3 sürümüyle ise içerisine 2 yeni tema ile Macarca dil desteği eklenen, Almanca çevirisi güncellenen ve geniş canlı kutucuk özelliği getirilen Phototag, ayrıca artık Windows Phone 7.5 cihazlarla da aktif olarak çalışabiliyor.
2 TL fiyat etiketiyle satılan Phototag uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz 

http://www.wpcentral.com/phototag-update-more-themes Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
webdh 5 yıl en beğenilen
Wp programlarının arayüzü çok güzel oluyor. Sade ve kaliteli...
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
webdh 5 yıl en beğenilen
Wp programlarının arayüzü çok güzel oluyor. Sade ve kaliteli...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 5 yıl
Ücretsizken indirmiştim




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Galaxy S3'e yeniden Android 4.3, Xperia Z1S, Lamborghini Veneno ve dahası... 5 yıl Creative Airwave & Airwave HD Kablosuz Hoparlör Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim