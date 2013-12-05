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Fotoğraf düzenleme uygulaması Alayer, yeni içeriklerle güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
416
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf düzenleme uygulaması Alayer, yeni içeriklerle güncellendi
iOS 6.0 ve üzeri iPhone / iPod Touch cihazlar ile uyumlu olarak Ioran Dyrmishi tarafından geliştirilen fotoğraf düzenleme uygulamalarından Alayer, yeni içeriklerle 1.1 sürümüne güncelledi.
Basit ara yüzü ile içerisine eklenen fotoğrafların üzerine 80 farklı doku, ışık efektleri ve birçok farklı renk ekleyebilen Alayer, kullanıcılarına sınırsız katman desteği sunuyor ve bu sayede bir fotoğrafa farklı efektler üst üste uygulanabiliyor. Özel silme aracıyla istenilen bölgelerin değişikliklerini kaldırabilen uygulama, ayrıca keskinlik ve kontrast gibi temel düzenleme ayarlarının yapılmasına da imkan sağlıyor. Yayınlanan 1.1 sürümüyle ise içerisinde yeni olarak 3 efekt, 5 kaplama, 7 renk ve 7 ışık huzmesi eklenen Alayer, ayrıca fotoğrafların belirli bölümleri için bulanıklık aracına, fotoğrafların orjinalleri ile karşılaştırılması için butona ve fotoğraflara yakınlaşma yapılmasına imkan sağlayan araca kavuşmuş durumda.
1,79 TL fiyat etiketiyle satılan Alayer düzenleme uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/app/id719462225?mt=8 Yorum Yaz
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