Fotoğraf kolajları hazırlayabilen yeni iOS7 uygulaması: Diptic PDQ

Çektiği fotoğrafları farklı formlara sokmaktan hoşlanan iOS 7 kullanıcıların için hazırlanan yeni uygulamalardan Diptic PDQ, sade ara yüzü ile kişilere kolayca farklı kolajlar oluşturma imkanı sağlıyor.

iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri için evrensel bir yapıda hazırlanan Diptic PDQ, içerisinde 35 farklı kolaj şablonu barındırıyor ve eklenen fotoğraflardan oluşturulan bu kolajların parlaklık, kontrast, döndürme, yakınlaşma, renk gibi düzenleme ve kişiselleştirme ayarlarını kullanıcılara sunabiliyor. Aynı zamanda fotoğrafların üzerinde 14 farklı filtre ve çerçeve ekleyebilen Diptic PDQ, kolajları PDF formatında direkt olarak cihazların içerisine ya da Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar üzerine aktarabiliyor.

Kullanışlı yapısıyla dikkat çeken Diptic PDQ kolaj uygulamasına 1,79 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.



