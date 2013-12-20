Fotoğraf makineleri ile Time-Lapse çekimi kolaylaştıran ufak aparat: Michron

Zaman atlamalı çekim ya da birçok fotoğraftan elde edilen video anlamlarına gelebilecek Time Lapse tekniği, iyi sonuçlar için bazı ekstra aparatlara ihtiyaç duyuyor. Bu teknik için fotoğraf makinelerinin akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilmesi için Kickstarter üzerinde başlatılan Michron, aradığı desteği bulmuş ve başarıya ulaşmış durumda.

Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Panasonic, Leica ve Sony marka destekli (Tam liste burada ) fotoğraf makinelerinin Hot-Shoe olarak geçen harici flaş yuvalarına takılan ve makine ile akıllı cep telefonlarıyla kablo üzerinden iletişim kuran Michron, iOS ve Android sürümü bulunan özel bir uygulama ile geliyor ve kişilere Time-Lapse süreci için gereken fotoğraf çekim süresi, netleme ve HDR (Yüksek dinamik aralığa sahip fotoğraflar) için gereken birçok ayarı sunuyor. Time-Lapse çekim sürecinin uzun zaman gerektirmesi nedeniyle telefon içerisinde yapılan ayarları kendi hafızasına alan ve böylece telefonu fotoğraf makinesinin yanında tutmayan Michron, kullanışlı ve etkili bir yapı ortaya koyuyor.

Site üzerinde başlatılırken konan 40,000$ hedefi, bitimine 18 saat kala 4,164 bağış ile 223,179$ seviyesine getiren ve ciddi bir başarıya imza atan Michron, yapılacak 50$ (Amerika dışı 10$ kargo) bağış ile 2014 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/vivolabs/michron-timelapse-for-everyone