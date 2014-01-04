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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğraf makinelerinin kontrol edilmesi için hazırlanan ioShutter Pro ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,7b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf makinelerinin kontrol edilmesi için hazırlanan ioShutter Pro ücretsiz yapıldı
iOS 6 işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak kullanılabilen ve ayrı olarak satılan bir kablo (70 Euro) ile fotoğraf makinelerinin kontrol edilmesine imkan tanıyan ioShutter Pro uygulaması, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
Canon, Nikon, Pentax, Samsung ve Hasselbald marka birçok farklı modelin deklanşörünü kontrol edebilen ve bu sayede Time Lapse (Zaman atlamalı) çekim tekniği gibi amaçlar için oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyabilen ioShutter Pro, oldukça modern bir arayüz ile geliyor ve zamanlama noktasında geniş ayar seçenekleri sunarak cihazların ivmeölçer sisteminden aktif olarak yararlanabiliyor.
Daha önce 17,99$ fiyat etiketiyle satılan ioShutter Pro uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id486250111?mt=8 Yorum Yaz
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