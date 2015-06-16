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Fotoğraf odaklı Mac uygulaması batchROTATE artık ücretsiz

3 yıl
886
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf odaklı Mac uygulaması batchROTATE artık ücretsiz
 
Jiulong Zhao tarafından OSX 10.6 ve üzeri Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan batchROTATE, uzun bir aradan sonra yeniden ücretsiz yapıldı.
Adından da anlaşılabileceği üzere toplu çalışma odağında hazırlanan batchROTATE, belirlenen fotoğrafların aynı anda farklı açılara çevrilmesine imkan tanıyor. Bunu tek bir tuş ve ufak ayarlamalar ile yerine getiren uygulama, jpg, jpeg, bmp, tiff, png, psd, tga, gif, jp2 gibi görsel formatlarına destek veriyor ve renkli arayüzüyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Daha önce 2$'a satılan batchROTATE uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz elde edebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id455579106?mt=12 Yorum Yaz
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