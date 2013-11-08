Fotoğraf tutkunlarına özel yeni iOS 7 uygulaması: Filterstorm Neue

iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad cihazları ile fotoğraf çekmekten ve bu fotoğrafları düzenlemekten hoşlanan kişiler için Tai Shimizu adlı geliştirici tarafından hazırlanan yeni uygulamalardan Filterstorm Neue, farklı ara yüzü ve içeriği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Düzenleme için gereken bütün araçları şeffaf bir şekilde ekranın sol bölümüne yerleştiren Filterstorm Neue, içerisine eklenen fotoğrafların renk, parlaklık, kesinlik, sıcaklık, pozlama, ton haritası, gölgeler, parlak alanlar ile kumlama gibi ayarları üzerinde değişikliğe izin veriyor ve fotoğraflara Amatorka, Bleach Bypass, Posterize, Sepia, Vignette, Vintage, X Proces gibi farklı filtreler / efektler ekleyebiliyor. Özel maskeleme araçları ile bölgesel değişiklik şansı tanıyan Filterstorm Neue, geriye doğru yapılan 10 değişikliği kayıt altına alıyor, yeni cihazlarda 4096 x 4096 piksel, eski cihazlarda ise 2048 x 2048x piksel çözünürlüğünde kayıt yapabiliyor, fotoğrafların kodlarını değiştirebiliyor ve sosyal ağlara direkt olarak kendi içerisinden fotoğraf aktarımı yapabiliyor.

1,79 TL fiyat etiketiyle satılan detaylı fotoğraf düzenleme uygulaması Filterstorm Neue, buradan elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id728479183?mt=8