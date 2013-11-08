Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğraf tutkunlarına özel yeni iOS 7 uygulaması: Filterstorm Neue

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
406
1
4
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğraf tutkunlarına özel yeni iOS 7 uygulaması: Filterstorm Neue
iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad cihazları ile fotoğraf çekmekten ve bu fotoğrafları düzenlemekten hoşlanan kişiler için Tai Shimizu adlı geliştirici tarafından hazırlanan yeni uygulamalardan Filterstorm Neue, farklı ara yüzü ve içeriği ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Düzenleme için gereken bütün araçları şeffaf bir şekilde ekranın sol bölümüne yerleştiren Filterstorm Neue, içerisine eklenen fotoğrafların renk, parlaklık, kesinlik, sıcaklık, pozlama, ton haritası, gölgeler, parlak alanlar ile kumlama gibi ayarları üzerinde değişikliğe izin veriyor ve fotoğraflara Amatorka, Bleach Bypass, Posterize, Sepia, Vignette, Vintage, X Proces gibi farklı filtreler / efektler ekleyebiliyor. Özel maskeleme araçları ile bölgesel değişiklik şansı tanıyan Filterstorm Neue, geriye doğru yapılan 10 değişikliği kayıt altına alıyor, yeni cihazlarda 4096 x 4096 piksel, eski cihazlarda ise 2048 x 2048x piksel çözünürlüğünde kayıt yapabiliyor, fotoğrafların kodlarını değiştirebiliyor ve sosyal ağlara direkt olarak kendi içerisinden fotoğraf aktarımı yapabiliyor.
1,79 TL fiyat etiketiyle satılan detaylı fotoğraf düzenleme uygulaması Filterstorm Neue, buradan elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id728479183?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
jahnny 6 yıl
Bir fotoğraf tutkunu olmasam da fotoğraf uygulamaları arasında beni kullanmaya heveslendiren sadece 'Hipstamatic' var. Kullanmamış olanlar varsa tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akmac 6 yıl
Yine bir uygulama iOS 7 güncellemesi, yeni tasarım diye yeniden ücret istiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VR_27 6 yıl
Snapseed kullanıyordum, sonra PicShop'u tekrar denediğimde güncellemesinin çok güzel olduğunu gördüm lakin en son Aviary'i deneyince benim için foto düzenleme uygulamasında son nokta oldu. Aviary gerçekten müthiş olmuş bence. Şimdi onu kullanıyorum. Snapseed ve PicShop'a bakmıyorum bile. Tavsiye ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Schnitter 6 yıl
snapseed yetiyor hem de ücretsiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "Freni Boşalan Kamyon Misali Kontrolsüz" Teknoloji ve Oyun Programı 6 yıl Nvidia GTX 780Ti "Titan'ın Ağabeyi R9 290X için geldi" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim