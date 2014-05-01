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Fotoğraf ve video düzenleme uygulaması PicPlayPost artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf ve video düzenleme uygulaması PicPlayPost artık ücretsiz
iPhone ve iPad üzerinde uyumlu olarak çalışabilen ve Flambe Studios tarafından hazırlanan fotoğraf ve video düzenleme uygulaması PicPlayPost, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Kullanıcılara cihazları ile çektikleri ya da cihazlarına ekledikleri video ya da fotoğrafların düzenlemesi sürecinde 6 farklı en-boy oranı, 36 çerçeve, hazır şablonlar, 72 arka plan, 8 görüntü ve 7 video filtresi ile yardımcı olabilen ve aynı zamanda müzik kütüphanesi üzerinden farklı sesler ekleyebilen uygulama, dışarıya yüksek çözünürlüklü video ve fotoğraflar da aktarabiliyor. iOS7 işletim sistemine özel bir arayüzle gelen uygulama, paylaşma noktasında da Instagram, Facebook, Youtube, Tumblr, Twitter, Vine ve WhatsApp gibi servisleri kullanabiliyor.

Daha önce 4,29 TL fiyat etiketiyle satılan PicPlayPost, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id498127541?mt=8 Yorum Yaz
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