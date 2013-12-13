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Fotoğraf ve video uygulaması ProCam XL 2 artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf ve video uygulaması ProCam XL 2 artık ücretsiz
Geçtiğimiz günlerde fiyatında %50 indirim yapılan iPad uyumlu başarılı fotoğraf ve video uygulaması ProCam XL 2, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
ProCam XL 2, iOS 7 ve üzeri işletim sistemine sahip iPad / iPad Mini modelleriyle uyumlu olarak kullanılabiliyor. Kullanışlı ara yüzü ile kişilere birçok farklı çekim modu, 20 farklı canlı filtre seçeneği, fotoğraf ve video temelli gelişmiş manuel kontrol ayarları, Time Lapse çekim tekniği, dijital yakınlaştırma, zamanlayıcı, iPad Mini'ye özel ayarlar ve kayıpsız TIFF desteği sunan uygulama, ayrıca eskiye oranla çok daha hızlı ve kararlı çalışma gösterebiliyor. Yapılan 1.2 güncellemesiyle ise içerisine 5 yeni canlı filtre ve gerçek zamanlı video yakınlaştırma desteği eklenen ProCam XL 2, ayrıca artık iPad Air ve Retina ekranlı yeni iPad Mini ile yavaş çekim modunun kullanılmasına da izin veriyor.  
An itibariyle ücretsiz olarak elde edilebilen ProCam XL 2 uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id734275619?mt=8 Yorum Yaz
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