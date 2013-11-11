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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Kasım 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      

Sigma

Sigma'nın USB Dock modeli eski lens modellerini de destekleyebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önde gelen isimlerinden Sigma, gelen dedikodulara göre yeni geliştirdiği lenslerinin (A, C, S serisi) üzerinde ayarlama imkanı tanıyan “USB Dock” modelini, eski lensleriyle de kullanılabilir duruma getirecek. Yeni destek hakkında ayrıntıları henüz belli olmayan ürün, şuan için 59$ fiyat etiketine sahip.



Sony

Sony A7 ve A7r fotoğraf makineleri için kutu açma videosu yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony’nin yakın zamanda duyurduğu FF (Tam Kare) sensörlü fotoğraf makineleri A7 ve A7r hakkında firma tarafından resmi bir kutu açma videosu yayınladı. Oldukça etkili ve sanatsal hazırlanan ve makineler ile gelen aksesuarları gözler önüne seren videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

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1 Avatar
fotifoti 5 yıl
A7r dxo da coşmuş :) ama a7'yi merak ediyorum esas. Onun fiyatı uygun geliyor.
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..dEnZeL.. 5 yıl
güzel
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