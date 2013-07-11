Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Temmuz 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony

Photography Blog, Sony DSC-RX1R fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı

Güncel fotoğraf makinelerini inceleme şansına erişen başarılı sitelerden Photography Blog, Sony'nin FF (Tam kare) sensörü ile dikkat çeken RX1R fotoğraf makinesini ayrıntılı olarak inceledi. Modele 5 üzerinden tasarım ve görüntü kalitesi açısından tam puan veren site, genel özellikler, kullanım kolaylığı ve fiyat-performans oranı açısından 4.5 puan vermeyi uygun gördü. Yüksek seviyede önerilen fotoğraf makinesinin incelemesine ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Canon

DxOMark, Canon 6D ile kullanıldığında yüksek performans veren lens modellerini yayınladı

Daha önce de farklı modeller için benzer lens performans konuları hazırlayan DxOMark, bu sefer Canon'un FF( Tam Kare) sensöre sahip 6D DSLR fotoğraf makinesi ile kullanıldığından yüksek performans veren lens modellerini yayınladı. Lensleri sabit odak uzaklığına sahip ve zoom olarak ikiye ayıran site, 6D sahiplerine oldukça faydalı bir liste oluşturmuş oldu. DxOMark tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Olympus

DpReview, Olympus 15mm F/8 Body Cap isimli lens modeli incelemesini yayınladı

Fotoğraf dünyasının öne çıkan internet sitelerinden DpReview, Olympus'un 15mm F/8 Body Cap isimli lens modelini inceledi. Photokina 2012 fuarında tanıtılan lens, oldukça ince bir yapıya sahip. Hem gövde kapağı amacıyla kullanılan hem de içerisinde yer alan üç optik element sayesinde fotoğraf çekimine imkan veren lens, kullanıcılara sabit F/8 diyafram değerini sunuyor. Site tarafından ufak ve ince yapısı, ucuz fiyatı ve fiyat performans oranı açısından beğenilen Olympus 15mm F/8, flare oluşumu, optik kalitesi ve kamera gövdesi ile arasında elektronik iletişim olmaması konusunda beğenilmedi.

Site tarafından yapılan incelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.



