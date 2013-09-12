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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Eylül 2013"

5 yıl
527
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Olympus
Olympus'un 2014 yılı için hazırlanan lens haritası ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz günlerde uzun zaman bilgileri gelen OMD-EM1 ve  M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 Pro lens modelleri resmen duyuran Olympus, oraya çıkan haritaya göre 2014 yılı içerisinde de M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/2.8 PRO, M.Zuiko 7-14mm f/2.8 ve M.Zuiko 300mm f/4.0 lens modelleri kullanıcıların beğenisine sunabilir. Ayrıca M.Zuiko lens modellerini Pro, Premium ve M.Zuiko olarak üç farklı kategoriye ayıran firma, MFT sistem için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Nikon
Yakın zaman içerisinde Nikon'dan beklenen fotoğraf makinesi ve lens modelleri konuşulmaya devam ediyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon'a yakın birçok kaynağa sahip olan önemli internet sitelerinden NikonRumors, firmadan yakın zaman içerisinde beklenen görüntüleme cihazlarını tek bir konu içerisinde derledi. Bu doğrultuda Nikon, Ocak ayının ilk haftasında giriş seviyesi D5300, Ekim sonunda tam kare sensöre sahip D610, 2014 yılı kış olimpiyatlarından önce yüksek MP değerine sahip D4x, su altı çekimlerine özel olarak hazırlanmış 1 serisi yeni fotoğraf makinesi, Nikkor AF-S 300mm f/4G VR ve yeni 16mm balık gözü lens ile TC-14E III telekonvertör modellerini resmi olarak duyurabilir. Nikon D400 konusunda herhangi bir bilgi almadığını belirten site, son olarak 1 serisi içerisinde kullanılan sensörü barındıran bir kompakt fotoğraf makinesinin de önümüzdeki yıl kullanıcıların karşısına çıkartılabileceğini belirtiyor.

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