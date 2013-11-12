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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Kasım 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      

Panasonic

Photozone, Panasonic Lumix G X VARIO 35-100mm f/2.8 Power OIS lens incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf sektörü içerisinde aktif olarak yer almaya devam teknoloji dünyasının önemli firmalarından Panasonic’in Lumix G X VARIO 35-100mm f/2.8 Power OIS lens modeli Photozone isimli internet sitesi tarafından incelendi. MFT sistem fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak kullanılan lens, sunduğu odak uzaklığı ile genel kullanım için ideal bir yapı ortaya koyuyor ve F/2..8 diyafram değeri ile optik görüntü sabitleme teknolojiyle düşük ışık noktasında üst seviye performans vaat ediyor. Genel olarak yüksek oranda beğenilen lensin incelemesine ve örnek fotoğraflara http://www.photozone.de/m43/852_panasonic35100f28">buradan ulaşabilirsiniz.

Pentax

DpReview, Pentax K-3 ile gerçek şartlarda çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Pentax’ın gelişmiş özellikler ile geçtiğimiz Ekim ayında tanıttığı DSLR fotoğraf makinesi K-3, özellikle teknik detayları açısından oldukça beğenilen bir model oldu. Önemli internet sitelerinde DpReview tarafından da işte bu yeni model ile gerçek hayat şartlarında çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı. Stüdyo fotoğraflarına göre makinelerin verdiği gerçek performansı daha iyi gösteren bu örneklere buradan ulaşabilirsiniz.


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Elefue 5 yıl
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Kasım 2013"
"Canon’dan 11 Kasım tarihinde yeni fotoğraf makinesi geliyor"
İsimli haberde Beyaz örtünün altından beyaz renkli 100D mi çıktı
1 Yanıt Yanıtla +1
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CanTnçr 5 yıl Elefue
Elefue

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Kasım 2013"
"Canon’dan 11 Kasım tarihinde yeni fotoğraf makinesi geliyor"
İsimli haberde Beyaz örtünün altından beyaz renkli 100D mi çıktı

11 Kasım tarihinden herhangi bir ayrıntı gelmedi. Şimdilik sadece "White Kiss" isimli oldukça kısa bir video yayınladılar Facebook üzerinde;

facebook.com/...

Makine çok yüksek ihtimalle beyaz renkli ve Asya bölgesine özel SL1 / 100D olacak ama kimseden kesin bir bilgi gelmiyor
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