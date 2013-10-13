Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Ekim 2013"

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Sony

Sony'nin A7 ve A7r FF (Tam Kare) fotoğraf makineleri için bir çizim yayınladı

Sony'nin teknik ayrıntılarına burada değindiğimiz NEX serisi FF (Tam Kare) fotoğraf makinelerinin Olympus'un OMD modellerine benzer bir tasarım anlayışı ile karşımıza geleceği belirtiliyordu. İşte bu iddiaları kanıtlar nitelikte SonyAlphaRumors sitesinin %100 doğruluk payı verdiği bir çizim ortaya çıktı ve A7 ve A7r'ın tasarımı biraz daha kesinlik kazanmış oldu. Çok sağlam ve su geçirmez bir gövde kalitesi ile geleceği söylenen FF fotoğraf makineleri, tahminler doğru çıkarsa 16 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulacak. Son gelen bilgilere göre ayrıca A7 gövde olarak 1698$, A7r ise gövde olarak 2,198$ fiyat etiketine sahip olacak.

Güncelleme: Sadece 3 dakika önce SonyAlpaRumors yeni bir görsel yayınladı. Görsel düşük çözünürlüğe sahip olsa da, yukarıda yer alan çizim ile benzer bir yapı ortaya koyuyor.

Panasonic

DigitalRev, Panasonic DMC-GX7 fotoğraf makinesi için video inceleme yayınladı

Yeni çıkan fotoğraf makineleri ve lens incelemeleri yanında farklı konularda da videolar hazırlamaya devam eden DigitalRev'den Kai, bu sefer Panasonic'in güncel fotoğraf makinelerinden DMC-GX7'yi inceledi. Teknik olarak yüksek hassaslığa sahip 16MP Live MOS sensöre, Venus Engine görüntü işlemcisine, maksimum 25-600 ISO ve 1/8000 enstantane değerlerine, Full HD 1920×1080/60p video çekim kapasitesine, dahili flaşa, 90 derece açıyla hareket ettirilebilen 2.76 milyon nokta elektronik vizöre ve 3-inç 1.04 milyon nokta LCD ekrana sahip olan fotoğraf makinesi, kompakt sınıfta kullanıcılarına iddialı özellikler sunuyor.

Yayınlanan incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.