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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Sony
Sony'nin A7 ve A7r FF (Tam Kare) fotoğraf makineleri için bir çizim yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'nin teknik ayrıntılarına burada değindiğimiz NEX serisi FF (Tam Kare) fotoğraf makinelerinin Olympus'un OMD modellerine benzer bir tasarım anlayışı ile karşımıza geleceği belirtiliyordu. İşte bu iddiaları kanıtlar nitelikte SonyAlphaRumors sitesinin %100 doğruluk payı verdiği bir çizim ortaya çıktı ve A7 ve A7r'ın tasarımı biraz daha kesinlik kazanmış oldu. Çok sağlam ve su geçirmez bir gövde kalitesi ile geleceği söylenen FF fotoğraf makineleri, tahminler doğru çıkarsa 16 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulacak. Son gelen bilgilere göre ayrıca A7 gövde olarak 1698$, A7r ise gövde olarak 2,198$ fiyat etiketine sahip olacak.
Güncelleme: Sadece 3 dakika önce SonyAlpaRumors yeni bir görsel yayınladı. Görsel düşük çözünürlüğe sahip olsa da, yukarıda yer alan çizim ile benzer bir yapı ortaya koyuyor. 
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
(1) / (2)
Panasonic    
DigitalRev, Panasonic DMC-GX7 fotoğraf makinesi için video inceleme yayınladı    
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Yeni çıkan fotoğraf makineleri ve lens incelemeleri yanında farklı konularda da videolar hazırlamaya devam eden DigitalRev'den Kai, bu sefer Panasonic'in güncel fotoğraf makinelerinden DMC-GX7'yi inceledi. Teknik olarak yüksek hassaslığa sahip 16MP Live MOS sensöre, Venus Engine görüntü işlemcisine, maksimum 25-600 ISO ve 1/8000 enstantane değerlerine, Full HD 1920×1080/60p video çekim kapasitesine, dahili flaşa, 90 derece açıyla hareket ettirilebilen 2.76 milyon nokta elektronik vizöre ve 3-inç 1.04 milyon nokta LCD ekrana sahip olan fotoğraf makinesi, kompakt sınıfta kullanıcılarına iddialı özellikler sunuyor.
Yayınlanan incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
First_Person 5 yıl en beğenilen
Ulen adamlar bizimle amma da eğleniyorlar ha. Çizim de nedir yahu? Düşük çözünürlükte görsel nedir, hem de yarım..? 2 gün sonra makine çıkınca, bu haberleri dönüp okusak ne saçma gelir kim bilir.

Olmpus em1 de böyle olmuştu. Bir gün üstten görsel, bir gün yandan, ertesi gün çaprazdan. Sonunda piyasaya çıktı da kurtulduk...
Ulen adamlar bizimle amma da eğleniyorlar ha. Çizim de nedir yahu? Düşük çözünürlükte görsel nedir, hem de yarım..? 2 gün sonra makine çıkınca, bu haberleri dö...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Metabolism 5 yıl
2000e 3000 diyolardı fiyatlara, düştüğünü görünceşaşırdım baya
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ozangunay 5 yıl
Tabii bu makinalar ile beraber çıkacak olan Zeiss lenslerin fiyatlarını da göz önüne almak lazım :)
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CanTnçr 5 yıl
Evet çizim biraz farklı oldu bu sefer
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orjSin 5 yıl
a7 ucuz gibi görünüyor türkiye' ye 5000-5500 gibi bir fiyattan gelirse güzel satış rakamları yakalayabilir gibi
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denizhoca 5 yıl orjSin
orjSin

a7 ucuz gibi görünüyor türkiye' ye 5000-5500 gibi bir fiyattan gelirse güzel satış rakamları yakalayabilir gibi

Fiyat konusunda hiç bir yorum yapmayacam :(
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dreamblue35 5 yıl
fiyat olarak hiç bir gelişme yaşanmıyor, nedense?
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First_Person 5 yıl en beğenilen
Ulen adamlar bizimle amma da eğleniyorlar ha. Çizim de nedir yahu? Düşük çözünürlükte görsel nedir, hem de yarım..? 2 gün sonra makine çıkınca, bu haberleri dönüp okusak ne saçma gelir kim bilir.

Olmpus em1 de böyle olmuştu. Bir gün üstten görsel, bir gün yandan, ertesi gün çaprazdan. Sonunda piyasaya çıktı da kurtulduk...
1 Yanıt Yanıtla +4
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CanTnçr 5 yıl First_Person
First_Person

Ulen adamlar bizimle amma da eğleniyorlar ha. Çizim de nedir yahu? Düşük çözünürlükte görsel nedir, hem de yarım..? 2 gün sonra makine çıkınca, bu haberleri dönüp okusak ne saçma gelir kim bilir.

Olmpus em1 de böyle olmuştu. Bir gün üstten görsel, bir gün yandan, ertesi gün çaprazdan. Sonunda piyasaya çıktı da kurtulduk...

Hocam çizim büyük ihtimal makineyi görüpü fotoğrafını çekemeyen bir kişinin işi. Ama daha önce senin dediğin gibi parça parça bilgi ile makinleri devamlı olarak güdemde tutuyorlar. Güzel taktik
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m@hm@ 5 yıl
Her yeni gelişmede Sony makinaların fiyatları biraz daha düşüyor umarım çıkınca dahada düşük olur fakat tam kare makinayı ucuz vermiycektir.
Haberler için teşekkürler Can bey
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M@rvelous 5 yıl m@hm@
m@hm@

Her yeni gelişmede Sony makinaların fiyatları biraz daha düşüyor umarım çıkınca dahada düşük olur fakat tam kare makinayı ucuz vermiycektir.
Haberler için teşekkürler Can bey


sonyalpharumors.com/...

24mp lik a7 1700 dolar, 36mp lik a7r 2200 dolar olucak. şaka gibi fiyatlar, ben de 2500-3000 dolardan aşağı vermezler diyordum. a99 dan ders çıkarmışlar heralde
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