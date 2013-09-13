Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Eylül 2013"

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Sony

Nauticam, Sony'nin RX100 MK2 kompakt fotoğraf makinesiyle uyumlu su altı haznesini duyurdu

Piyasada yer alan birçok popüler kompakt, aynasız ve DSLR fotoğraf makinesi için ürettiği oldukça başarılı su altı hazneleri ile tanınan Nauticam’in Sony RX100 MK2 kompakt fotoğraf makinesi uyumlu su altı haznesi NA-RX100II, 143mm x 113mm x 102mm boyutlara ve 750 gram ağırlığa sahip. Makineyi 100 metre su altı derinliğine indirebilen hazne, aynı zamanda önemli tuşlara ve LCD ekrana erişim imkanı verebiliyor. Üzerine flaş yuvası da konumlandırılan model, 950$ fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.





Tam kare sensöre sahip NEX serisi fotoğraf makinesi Ekim ayında geliyor

Sony'nin uzun süredir konuşulan Tam kare (FF) sensöre sahip NEX serisi fotoğraf makinesinin Ekim ayında geleceği söyleniyor. NEX-7 ile benzer bir tasarım anlayışı ile hazırlandığı ve %20 daha büyük bir gövdeye sahip olduğu belirtilen NEX-FF (İsimi kesinleşmiş değil), "Crop" modunda bütün APS-C uyumlu E-Mount lenslerin aktif olarak kullanılmasına izin verecek. Ayrıca beraberinde FF Zeiss 35mm f/2.8 ve FF Zeiss FE 55mm f/1.8 lens modelleri ile geleceği bilinen fotoğraf makinesi, fotoğraf dünyasında çok ciddi oranda merak uyandırıyor.



