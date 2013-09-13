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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Eylül 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Sony
Nauticam, Sony'nin RX100 MK2 kompakt fotoğraf makinesiyle uyumlu su altı haznesini duyurdu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Piyasada yer alan birçok popüler kompakt, aynasız ve DSLR fotoğraf makinesi için ürettiği oldukça başarılı su altı hazneleri ile tanınan Nauticam’in Sony RX100 MK2 kompakt fotoğraf makinesi uyumlu su altı haznesi NA-RX100II, 143mm x 113mm x 102mm boyutlara ve 750 gram ağırlığa sahip. Makineyi 100 metre su altı derinliğine indirebilen hazne, aynı zamanda önemli tuşlara ve LCD ekrana erişim imkanı verebiliyor. Üzerine flaş yuvası da konumlandırılan model, 950$ fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.

Tam kare sensöre sahip NEX serisi fotoğraf makinesi Ekim ayında geliyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'nin uzun süredir konuşulan Tam kare (FF) sensöre sahip NEX serisi fotoğraf makinesinin Ekim ayında geleceği söyleniyor. NEX-7 ile benzer bir tasarım anlayışı ile hazırlandığı ve %20 daha büyük bir gövdeye sahip olduğu belirtilen NEX-FF (İsimi kesinleşmiş değil), "Crop" modunda bütün APS-C uyumlu E-Mount lenslerin aktif olarak kullanılmasına izin verecek. Ayrıca beraberinde FF Zeiss 35mm f/2.8 ve FF Zeiss FE 55mm f/1.8 lens modelleri ile geleceği bilinen fotoğraf makinesi, fotoğraf dünyasında çok ciddi oranda merak uyandırıyor.


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ozturert 5 yıl
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Gary_2550 5 yıl



Aç köpek gibi gezeceksin diyen kendisi. Birde gelmiş hakaretler havada uçuşuyor diyor.

Bunun gibi masturbate tipler yüzünden Türkiye'de bırakın fotoğraf sanatını, hiç bir sanat dalında bir gelişme yok.

Fotoğrafı vesikalık fotoğraftan ibaret sanan ahmağın teki.

Bilmiyor ki, portre fotoğrafı, belgesel fotoğraf, moda fotoğrafı, sanat fotoğrafı, tanıtım fotoğrafı, su altı fotoğrafı, arkeoloji fotoğrafı, savaş fotoğrafçılığı, foto muhabirliği gibi daha özelleşmiş alanlarda bu iş hakkı verilerek yapılıyor.

Türkiye'de bu işi yapmak elbet kolay değil çünkü insanların fotoğrafa bakış açısı fotoğrafı aşağılar nitelikte. Herkes ''ne var lan bende çekiyorum'' kafasını yaşadığı sürece de böyle olacak.

Birde bu forumdaki herkesin sanat kaygısı taşıdığını düşünmüş olacak ki forumdaki bütün fotoğrafla uğraşan insanlara hakaret ediyor. Benim gördüğüm kadarıyla bu forumda sanatçı olmak için kasan insan yok.

Herkes boş vaktini değerlendirmek için ve zevk aldığı için bu işle uğraşıyor.

Ama emin olun yurt dışında böyle değil. Herkes değer veriyor işini severek yapana.

Ben bölümü kazanmak için 2 yıl bekledim ve hayatımda hiç hukuk, mühendislik okumak gibi bir isteğim, arzum olmadı.

Sevdiğim işi yapmak istedim ve okuyorum.
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