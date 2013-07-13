Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Temmuz 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Panasonic

Panasonic GX7'nin Ağustos ayında satışa çıkacağı firmanın Amerika bölümü tarafından onaylandı

Geçtiğimiz gün ilk bilgileri gelen Panasonic GX7 fotoğraf makinesinin Ağustos ayında satışa çıkacağı firmanın Amerika bölümü Instagram sayfası üzerinde kısa süre kalan bir metin üzerinden onaylandı. Şimdilik teknik olarak 18MP çözünürlüğe sahip sensöre, iki eksenli dahili görüntü sabitleme teknolojisine, dahili hareketli elektronik vizöre ve flaşa sahip olacağını öğrendiğimiz modelin, ekranın da hareketli olması ve boyut olarak GX1 fotoğraf makinesinden daha büyük olması bekleniyor.

Samsung

DxOMark, Samsung NX300 ve NX210 fotoğraf makinesi incelemelerini yayınladı

Yaptığı ayrıntılı testler yanında birçok fotoğraf makinesi ve lens incelemesi de yayınlayan DxOMark'ın yeni konuğu Samsung aynasız pazardaki temsilcileri NX300 ve NX210 modelleri oldu. Yapılan testler sonucunda NX300 ortalama puan olarak Panasonic G6 ve Sony NEX-3N fotoğraf makinlerinin önünde yer alırken, NX201 modeli ise Sony NEX-6 ve Olympus Pen E-PL5 modellerinin arkasında yer aldı.

Site tarafından yapılan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.