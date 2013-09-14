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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Eylül 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Sony

Sony'nin Carl Zeiss Vario-Tessar T* 16-70mm F4 ZA OSS lensi ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz haftalarda Sony tarafından E-Mount lensler ile uyumlu olarak tanıtılan lens modellerinden Carl Zeiss Vario-Tessar T* 16-70mm F4 ZA OSS, kullanıcılara 4 kat yakınlaştırma imkanı veriyor. Oldukça taşınabilir bir yapıda geliştirilen lens, genel olarak manzara ve porte çekimleri için ideal bir aralık sunuyor ve özel "T*" optik kaplama teknolojisi ile üst seviye fotoğraf kalitesi ortaya koyabiliyor. İşte bu başarılı lens ile çekilmiş örnek fotoğrafları yayınlayan DCFever isimli internet sitesi, NEX-5T üzerine çektiği örnekler ile lensin performansını gözler önüne seriyor.
Yayınlanan fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Olympus
Olympus OMD-EM1 hakkında Adorama tarafından ayrıntılı bir inceleme yayınlandı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Teknik olarak 16.3 MP Live Mos sensöre, MFT sistem yapısına, beş eksenli görüntü sabitleme teknolojisine, TruePic VII görüntü işlemcisine, Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine, çift otomatik netleme sistemine ve hareketli ekran ile vizöre sahip olan fotoğraf makinesi Olympus OMD-EM1, çıkışı sonrası farklı kişiler, internet siteleri ve kurumlar tarafından incelenmeye devam ediyor. Bu doğrultuda ünlü alışveriş sitesi Adorama tarafından yapılan inceleme, makinenin tüm detaylarını sunması yanında örnek fotoğraflar ile başarılı bir alternatif oluşturuyor.
Yayınlanan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz. 

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madmax50 5 yıl
16-70 büyük hayal kırıklığı oluşturdu bende. F4 ile çekilmiş örneklerde keskinlik adına birşey göremedim. f5.6'da ne olur bilinmez ama bu diyaframlarda da ışığa aç bir lens olacak. Almayı düşündüğüm bir lensti ama prime lenslere devam edeceğim sanırım.
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