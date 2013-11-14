Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Kasım 2013"

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Canon





Canon EOS M2 aynasız fotoğraf makinesi 2014 başında duyurulabilir

Canon’un aynasız pazardaki temsilcisi EOS M, gelen bilgilere göre yerini 2014 başlarında EOS M2’ye bırakacak. Eskiye oranla daha ufak bir gövdeye, geliştirilmiş otomatik netleme performansına ve 70D içerisinde de kullanılan 20MP çözünürlüğünde APS-C bir sensöre sahip olacağı belirtilen M2, birçok fotoğraf tutkunu tarafından merakla bekleniyor.













Canon 7D Mark 2, 2000$ fiyat etiketiyle 2014’ün ilk çeyreğinden satışa sunulabilir

Canon’un sağlamlığıyla büyük beğeni toplayan 7D fotoğraf makinesinin yerine hazırlanan ve uzun zamandır parça parça bilgileri gelen modeli 7D Mark 2, öğrenilen yeni dedikodulara göre 2000$ fiyat etiketiyle 2014 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Yeni EOS-1 gövde ile benzer bir otomatik netleme sistemi ve Wi-Fi ile GPS gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini taşıyacağı söylenen 7D Mark 2, Canon’un en büyük LCD ekrana sahip modeli olma özelliğini de taşıyabilir.









Not: Görseller temsilidir.



