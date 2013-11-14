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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Kasım 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      

Canon

Canon EOS M2 aynasız fotoğraf makinesi 2014 başında duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un aynasız pazardaki temsilcisi EOS M, gelen bilgilere göre yerini 2014 başlarında EOS M2’ye bırakacak. Eskiye oranla daha ufak bir gövdeye, geliştirilmiş otomatik netleme performansına ve 70D içerisinde de kullanılan 20MP çözünürlüğünde APS-C bir sensöre sahip olacağı belirtilen M2, birçok fotoğraf tutkunu tarafından merakla bekleniyor.



Canon 7D Mark 2, 2000$ fiyat etiketiyle 2014’ün ilk çeyreğinden satışa sunulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un sağlamlığıyla büyük beğeni toplayan 7D fotoğraf makinesinin yerine hazırlanan ve uzun zamandır parça parça bilgileri gelen modeli 7D Mark 2, öğrenilen yeni dedikodulara göre 2000$ fiyat etiketiyle 2014 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Yeni EOS-1 gövde ile benzer bir otomatik netleme sistemi ve Wi-Fi ile GPS gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini taşıyacağı söylenen 7D Mark 2, Canon’un en büyük LCD ekrana sahip modeli olma özelliğini de taşıyabilir.


Not: Görseller temsilidir.


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fotifoti 5 yıl
canon'un naylon kasalarına gıcığım :/
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JoeyBane 5 yıl
7D Mark 2'yi merakla bekliyorum. Acaba distribütör ve spot fiyatları kaç olacak..
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mesincır 5 yıl
Eos M modelini Amerikada indirimle 300 Dolara satmak zorunda kaldılar. Bakalım yenisi nasıl olacak.
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