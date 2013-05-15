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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Mayıs 2013"

6 yıl
449
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.        
Nikon
Nikon NEF Codec versiyon 1.18.1 yayınlandı
Nikon'un RAW dosya formatına sahip fotoğraflarının bilgisayarlar üzerinde açılmasına imkan sağlayan NEF Codec, güncellenen v1.18.1 sürümü ile Nikon'un güncel DSLR fotoğraf makinelerinden D600'e destek vermeye başladı. Başka bir yenilik içermeyen yeni NEF Codec 1.18.1 sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.
Nauticam
Nauticam, Panasonic GH3 fotoğraf makinesi için ürettiği su altı haznesini duyurdu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Piyasada yer alan birçok popüler kompakt, aynasız ve DSLR fotoğraf makinesi modeli için su altı hazneleri üreten Nauticam'in Panasonic GH3 için ürettiği yeni NA-GH3 su altı haznesi, kullanıcıların makinelerini 100 metre su altı derinliğe indirmelerine, makine üzerinde yer alan hemen hemen bütün tuşların aktif olarak kullanılmasına, vizör ve LCD ekranın görüntülenmesine ve isteğe bağlı harici aksesuarların takılmasına imkan verebiliyor. 1.4kg ağırlığa ve 207 x 152 x 121mm boyutlara sahip olan hazne, 27 Mayıs tarihinden sonra 2250$ fiyat etiketiyle satılmaya başlanıyor.
Samyang
Samyang T-S 24mm f/3.5 ED AS UMC lens için dünyanın ilk incelemesi yapıldı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Normal lenslerden farklı olarak özel yapıları sayesinde perspektif düzeltme ve yüksek oranda alan derinliği kontrolü sağlamaları ile özellikle mimari ve manzara çekimlerinde çok fazla tercih edilen Tilt-Shift lens modellerinin son üyelerinden Samyang T-S 24mm f/3.5 ED AS UMC için, Ephotozine sitesi tarafından dünyanın ilk incelemesi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 5 üzerinde 4.5 yıldız almaya hak kazanan lens, fiyat/performans açısından sunduğu kaliteli sonuçlar ile büyük beğeni topladı.
Site tarafından yapılan incelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.



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