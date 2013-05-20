Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Mayıs 2013"









Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Fujifilm

Fujifilm’den lensleri değiştirilebilen iki yeni aynasız fotoğraf makinesi yaz aylarında duyurulabilir

X-Sistem fotoğraf makineleri ile oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyan Fujfilm, gelen son bilgilere göre lensleri değiştirilebilen iki yeni aynasız fotoğraf makinesini yaz aylarında kullanıcılar karşısına çıkartılabilir. Sağlam kaynaklardan geldiği belirtilen duyumlar doğrultusunda tanıtılması beklenen makinelerden bir tanesinin APS-C X-Trans sensöre sahip olacağı, diğer modelin ise X-Trans sensör ile gelmeyeceği belirtiliyor.

Çıkış tarihi olarak Harizan ayı konuşulan makinelerin fiyatlarının ise 700$ civarında olması bekleniyor.

Olympus/Sony

Olympus/Sony ortaklığından yeni gelişmeler

Geçtiğimiz yıl resmi olarak ortaklık içerisine giren fotoğraf dünyasının iki önemli ismi Sony ve Olympus'un beraber geliştirdikleri çalışmalar ortaya çıkmaya başladı. Öncelikle gelecek OMD fotoğraf makineleri için sahne algılamalı yeni sensör geliştirdikleri öğrenilen iki firmadan, FF ve APS-C A-Mount sistemler için Olympus tarafından geliştirilen 400mm F/4 lensin de 2014 yılı içerisinde piyasaya çıkacağı belirtiliyor.

Dpreview

Dpreview, Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD lens için yaptığı ayrıntılı incelemeyi yayınladı

Yaptığı ayrıntılı incelemeler ile tanınan Dpreview'in son konuğu Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD lens modeli oldu. Tamron tarafından yakın zamanda satışına başlanan ve teknik olarak 17 element 12 grup lens yapısına, maksimum F/2.8, minimum F/22 diyafram değerine, 9 diyafram bıçağına, 82mm filtre çapına ve dahili titreşim azaltma sistemine sahip olan lens, site tarafından yapılan testler sonucunda ortalama 85 puan alarak Dpreview Altın Ödülü almaya hak kazandı.

Site tarafından yapılan incelemeye, teknik ayrıntılara ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.