Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Eylül 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Nikon

Nikon, D610 dahili Wi-Fi ve GPS özelliklerine sahip olmayacak

Nikon'un FF (Tam Kare) sensör ile hazırladığı D600 DSLR fotoğraf makinesinin yerine hazırlanan D610, NikonRumors'un elde ettiği yeni bilgilere göre dahili Wi-Fi ve GPS özelliklerine sahip olmayacak. 7-8 Ekim tarihleri arasında resmi olarak tanıtılabileceğini belirtilen modelin geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan diğer teknik özellikleri ise şu şekilde:





24.3 MP sensör (L modunda 6016 x 4016 piksel)

100-6400 ISO aralığı

Saniyede 6 kare seri çekim hızı

9 çapraz 39 otomatik netleme noktası (F5.6'da 33 nokta kullanılabiliyor)

%100 kapsama alanına sahip vizör

2,016 piksel RGB sensör kullanan TTL ölçüm sistemi

1920 x 1080 piksel 30 / 25 / 24p video çekim kapasitesi

3.2-inç 921K LCD ekran

EN-EL15 dahili batarya ve D600 ile ortak MB-D14 batarya grip

141 x 113 x 82mm gövde boyutu









Sony

Sony'nin A79 ve A9x isimli fotoğraf makineleri 2014 yılından önce resmen duyurulabilir

Fotoğraf sektöründe uzun yıllardır bulunmasına rağmen özellikle son yıllarda ciddi ilerleme kat eden Sony, şimdilik tam olarak netleşmeyen bilgilere göre 2014 yılı bitmeden önce A79 ve A9x isimli fotoğraf makinelerini resmen kullanıcıların beğenisine sunabilir. Ortak olarak firmanın yeni geliştirdiği görüntüleme sensörüne (Büyük ihtimal 36MP), A-Mount bağlantı yuvasına ve 4 milyon piksel OLED vizöre sahip olacağı söylenen modeller, özellikle otomatik netleme hızı ve kararlılığı noktasında yüksek performans sağlayacaklar.