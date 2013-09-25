Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Eylül 2013"

5 yıl
419
1
4
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Nikon
Nikon, D610 dahili Wi-Fi ve GPS özelliklerine sahip olmayacak 
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon'un FF (Tam Kare) sensör ile hazırladığı D600 DSLR fotoğraf makinesinin yerine hazırlanan D610, NikonRumors'un elde ettiği yeni bilgilere göre dahili Wi-Fi ve GPS özelliklerine sahip olmayacak. 7-8 Ekim tarihleri arasında resmi olarak tanıtılabileceğini belirtilen modelin geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan diğer teknik özellikleri ise şu şekilde:

  • 24.3 MP sensör (L modunda 6016 x 4016 piksel)
  • 100-6400 ISO aralığı
  • Saniyede 6 kare seri çekim hızı
  • 9 çapraz 39 otomatik netleme noktası (F5.6'da 33 nokta kullanılabiliyor)
  • %100 kapsama alanına sahip vizör
  • 2,016 piksel RGB sensör kullanan TTL ölçüm sistemi
  • 1920 x 1080 piksel 30 / 25 / 24p video çekim kapasitesi
  • 3.2-inç 921K LCD ekran
  • EN-EL15 dahili batarya ve D600 ile ortak MB-D14 batarya grip
  • 141 x 113 x 82mm gövde boyutu    


Sony
Sony'nin A79 ve A9x isimli fotoğraf makineleri 2014 yılından önce resmen duyurulabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf sektöründe uzun yıllardır bulunmasına rağmen özellikle son yıllarda ciddi ilerleme kat eden Sony, şimdilik tam olarak netleşmeyen bilgilere göre 2014 yılı bitmeden önce A79 ve A9x isimli fotoğraf makinelerini resmen kullanıcıların beğenisine sunabilir. Ortak olarak firmanın yeni geliştirdiği görüntüleme sensörüne (Büyük ihtimal 36MP), A-Mount bağlantı yuvasına ve 4 milyon piksel OLED vizöre sahip olacağı söylenen modeller, özellikle otomatik netleme hızı ve kararlılığı noktasında yüksek performans sağlayacaklar.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ramiz06 5 yıl
Bir D600 kullanıcı si olarak su toz sorunu denen olaydan sıkıntı yasamiyorum ve bu d610 haberide bu ozelliklerle cikacagina pek ihtimal vermiyorum daha ortada d400 yok ki ciksada bence anlamsiz bir makina olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m@hm@ 5 yıl
D610'a en azından gps veya wifi eklenmeli yoksa model yükseltmenin anlamı yok tozlanma sorununu takmayan biriyim ama bu iki özellikten biri gelirse model yükseltilebilir,belkide tozlanma sorununu aşamayacaklar makina bi çıksın kullanıcı yorumlarından belli olacaktır, aslında d600 gibi dolu bi makinanın böyle bi sorunla çebelleşmesi hiç hoş olmamış satışları olumsuz yönde çok etkilemiştir. Tabi bu canon 6d'ye yaradı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ed - 5 yıl
D610'a 51 noktalı AF sistemini koysalardı bir sonraki makinem olacaktı :)

Bu şekilde D600'den tek farkı sensör toz vs. iyileştirmesi olacak herhalde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 5 yıl Ed -
Crosshair

D610'a 51 noktalı AF sistemini koysalardı bir sonraki makinem olacaktı :)

Bu şekilde D600'den tek farkı sensör toz vs. iyileştirmesi olacak herhalde.

Nikon, D610'u bu özellikler ile piyasaya çıkartır ve yağ, toz vb. sorunlar devam ederse çok ama çok yazık olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Huawei Ascend P6: Dünyanın En İnce Akıllı Telefonu Video İnceleme 5 yıl Monster'ın Oyun Canavarları Testte 17" Ekran GeForce GTX 780M Ekran Kartı 5 yıl Donanım Haber, Hawaii'de: AMD'den yeni nesil ekran kartları geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim