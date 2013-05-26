Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Mayıs 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Nikon

Dümyaca ünlü kişilerin Nikon fotoğraf makineleriyle görüntüleri yayınladı

Dünyanın en eski ve büyük görüntüleme firmalarından Nikon, yıllar boyunca birçok ünlü kişi tarafından da aktif olarak kullanıldı. Bu doğrultuda hazırlanmış "Icons with a Nikon : Famous People Holding a Nikon" isimli proje, bu ünlü isimleri tek bir albüm içerisinde gözler önüne seriyor. Camiso Undag tarafından hazırlanan Facebook albümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Panasonic

Panasonic Lumix G6 fotoğraf makinesi için iki yeni ayrıntılı inceleme yayınlandı

Panasonic tarafından Nisan ayı içerisinde duyurulan lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi Lumix G6 hakkında iki yeni inceleme yayınladı. Fotoğraf dünyasının iki önemli sitesi WhatDigitalCamera ve Trustedreviews tarafından yayınlanan incelemelerde 100 üzerinden 90 ve 10 üzerinde 9 puan alan Lumix G6, fotoğraf kalitesi ve video performansı açısından büyük beğeni topladı. Yapılan incelemelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

TheCameraStoreTV

TheCameraStoreTV, Ricoh GR ve Nikon Coolpix A hakkında yeni bir video yayınladı

YouTube üzerinde yayınladığı fotoğraf makinesi, lens ve diğer aksesuarlar incelemeleri ile son zamanlarda oldukça popüler duruma gelen TheCameraStoreTV, Ricoh'un üst seviye kompakt fotoğraf makinesi GR ve Nikon'un üst seviye kompakt fotoğraf makinesi Coolpix A modellerin hakkında yeni bir video yayınladı. Makinelerin teknik ve gövde özellikleri açısında karşılaştırıldığı, video ve fotoğraf performanslarının gösterildiği eğlenceli incelemeyi aşağıda izleyebilirsiniz.



