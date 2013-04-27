Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Nisan 2013"

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Hasselblad





Hasselblad'ın Lunar isimli fotoğraf makinesinin çıkış tarihi ertelendi

Ürettiği orta format üst seviye fotoğraf makineleri ile bilinen dünyaca ünlü Hasselblad firması, geçtiğimiz yıl içerisinde tanıttığı Lunar modelinin ertelendiğini duyurdu.

Fotoğraf severler arasında yakından tanınan Amateur Photographer'a konuşan Hasselblad sözcüsü, teknik olarak Sony NEX-7 aynasız fotoğraf makinesinin üzerine kurulu olan Lunar modelinin, daha önce açıklanan Nisan ayı yerine Haziran ayında piyasaya sunulacağını açıkladı. Firma sözcüsü tarafından ertelenmesi hakkında bilgi verilmeyen Hasselblad Lunar, göz alıcı bir tasarıma ve teknik olarak aşağıdaki özelliklere sahip;

24.3MP APS-C sensör

25 otomatik netleme noktası

ISO 100-16000

Saniyede 10fps çekim hızı

O.2 saniye deklanşör gecikme süresi

3" LCD ekran

OLED elektronik vizör

Sony E ve A bağlantı yuvaları ile uyum

Ahşap, fiber, titanyum, altın ve deri karışımı gövde yapısı

Yeni bilgilere göre piyasaya önümüzdeki yaz aylarında çıkacağı konuşulan model, yaklaşık olarak 6,500$ fiyat etiketine sahip olacak.

Olympus





Olympus'un yeni E-P5 fotoğraf makinesi duyurusu için davetiyeler yollamaya başladı

Olympus tarafından geliştirilen ve yakın bir zaman içerinde resmi olarak duyurulması beklenen E-P5 fotoğraf makinesi için, firma tarafından etkinlik davetiyeleri yollanmaya başlandı.

Olmypus Japonya ve Olympus Malezya tarafından resmi olarak 11 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan etkinlik amacıyla yollanan davetiyeler, bu kapsamda tanıtılacak yeni Pen serisi fotoğraf makinesine işaret ediyor. Gelen bilgilere göre resmi etkinlikten iki gün önce yani 9 Mayıs tarihinde resmi olarak duyurulması beklenen fotoğraf makinesinin, şimdilik teknik olarak firmanın klasikleşen retro tasarım anlayışına, lensleri değiştirilebilir Micro Four Thirds sistem yapısına, dahili vizörü olmayan gövdeye ve beraberinde Olympus tarafından geliştirilen yeni 17mm F/1.8 lens (Ayrıca 14-42mm kit opsiyonu da sunulacak) ile piyasaya gelmesi bekleniyor.

Kendi klasmanında en iyi otomatik netleme performansına ve dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı seçeneğine de sahip olacağı belirtilen Olympus E-P5 fotoğraf makinesinin, firmanın hali hazırda piyasada olan E-M5 fotoğraf makinesi ile aynı sensör ve görüntü işlemcisini kullanacağı da gelen bilgiler arasında.

Olympus tarafından geliştirilen E-P5 fotoğraf makinesi tahminler doğru çıkarsa 1000$ fiyat etiketine sahip olacak.

Canon

Canon'dan iki yeni aynasız sistem fotoğraf makinesi yıl içerisinde gelebilir

Canon'un kompakt boyutlara sahip aynasız fotoğraf makinesi EOS M, bazı nedenler dolayısıyla firma tarafından istenilen satış rakamlarına ulaşamadı ve firmaya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre yeni aynasızlar yolda.

CanonRumors'un haberine göre Canon, 2013 yılı içerisinde 2 yeni aynasız sistem fotoğraf makinesini kullanıcılar karşısına çıkartacak. Bu modellerden bir tanesinin mevcut EOS M fotoğraf makinesinin yerine çok daha iyi otomatik netleme sistemi ile hazırlandığı belirtilirken, diğer modelin ise daha üst seviye özellikler ve dahili vizör ile beraber geliştirildiği söyleniyor.

Sony'nin NEX serisi ve diğer Micro Four Thirds fotoğraf makinelerinin karşısına daha güçlü cihazlar ile çıkmak ve daha güçlü rekabet etmek isteyen Canon, aynasız fotoğraf makinesi pazarından daha fazla pay almak istiyor.

Canon 70D fotoğraf makinesinin çıkış tarihi hakkında yeni bir bilgi ortaya atıldı

Canon'un hali hazırda piyasada olan 60D modelinin yerine gelecek olan 70D fotoğraf makinesinin resmi çıkışı için önümüzdeki yaz ayları konuşulmaya başlandı.

Daha önce 23 Nisan tarihinde düzenlenecek yeni bir basın etkinliği kapsamında duyurulacağı konuşulan ancak kullanıcılar karşısına çıkartılmayan Canon'un çıkması muhtemel yeni DSLR fotoğraf makinesi 70D, son gelen bilgilere göre önümüzdeki Haziran ayından önce piyasada yer almayacak. Bu gecikmelere neden olarak ise, teknik geliştirmeler ve bazı pazarlama sorunları neden olarak gösteriliyor.

Canon'un 1,200$ fiyat etiketine sahip olarak piyasaya çıkması beklenen 70D fotoğraf makinesinin bilinen teknik özellikleri şimdilik şu şekilde;

18MP CMOS sensör ( Canon 100D üzerinde kullanılan ile aynı sensör) ya da yeni geliştirilen 21MP sensör

Hepsi çapraz 19 noktadan otomatik netleme sistemi

Saniye 6-7 kare seri çekim hızı

Tek SD kart yuvası

3.2-inç LCD ekran

ISO 100-25600

DIGIC 5 ya da yüksek ihtimal DIGIC 6 görüntü işlemcisi

FullHD 1080P video çekim kapasitesi

Dokunmatik LCD ekran ( Büyük ihtimal sabit bir ekran yer alacak)

Yaratıcı filtreler

Dahili Wi-Fi bağlantı seçeneği

Canon 60D'den daha geniş gövde

Dahili GPS

Su geçirmez magnezyum alaşımlı gövde yapısı