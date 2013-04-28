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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Nisan 2013"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Panasonic

Panasonic, Lumix XS1 kompakt fotoğraf makinesine yeni tasarımlar ekledi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz hafta duyurduğu LF1 ve G6 fotoğraf makineleri ile gündemden düşmeyen Panasonic, Lumix XS1 isimli fotoğraf makinesine birçok yeni tasarım seçeneği ekledi.

Klasik fotoğraf makinesi renklerinden sıkılan kullanıcılar için hazırlanan 10 farklı tasarım, bayanlara ya da baylara göre farklı desenlere sahip olarak özenle hazırlanmış durumda. Panasonic tarafından 5 kat optik yakınlaştırma sağlayan fotoğraf makineleri arasından en ince gövdeye sahip model olarak lanse edilen Lumix XS1, teknik olarak 1/2.3-inç 16MP çözünürlüğünde CCD sensöre, saniyede 10 kare seri çekim hızına, 24-120mm F/2.8-6.9 lense, HD video çekebilme kapasitesine ve optik görüntü sabitleme teknolojilerine sahip.

Hazırlanan bütün tasarımlara ve bu tasarımlar ile beraber makineyi satın alabileceğiniz Panasonic’in resmi satış sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Nikon

Askeri sınıf kaplamaya sahip Nikon ekipmanları arazi koşullarına hazır
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinelerini belirli arazi şartlarına göre kamuflaj etmek çoğu profesyonel tarafından tercih edilen bir durum. Bu doğrultuda Alexy Joffre Frangieh tarafından hazırlanmış ve kısaca “Çöl Kertenkelesi” diyebileceğimiz yeni kaplama, Nikon D4 ve diğer Nikon ekipmanları için hazırlanmış durumda.

Fotoğraf makinesi yanında Nikon’un üst düzey lenslerini ve tepe flaş modelini de kamuflaj eden Alexy, bu işlemleri kendisinin yaptığı boyama işlemi ile gerçekleştirmiş. Büyük emek verilen ve ortaya harika bir sonucun çıktığı çalışmanın bütün görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

Delkin

Delkin, Canon 6D ve Nikon D5200 fotoğraf makineleri için iki yeni silikon kılıfını duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri için farklı aksesuar ürünleri üreten Delkin, fotoğraf makinelerini korumak isteyen kullanıcılar için yeni silikon koruma kılıflarını duyurdu.

Fotoğraf makinelerinin üzerini tamamen sararak cihazları her türlü darbe, toz ve düşmeden koruyan kılıf modelleri, birçok kullanıcı tarafından oldukça fazla oranda tercih ediliyor. Delkin’in Canon 6D ve Nikon D5200 fotoğraf makineleri için geliştirdiği yeni kılıflar ise üst seviye kaliteli malzemeden üretilerek hazırlanmış ve fotoğraf makineleri üzerinde yer alan her türlü butonun ve giriş/çıkış portlarının aktif olarak kullanılmasına imkan verebilecek şekilde tasarlanmış

Delkin tarafından geliştirilen yeni silikon kılıf modelleri, Canon 6D ve Nikon D5200 DSLR fotoğraf makineleri için 35$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca firmanın diğer fotoğraf makinesi modelleri için de farklı ürünleri sitesi üzerinde yer alıyor.



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V4LKyR 6 yıl
Şu askeri kaplamalı Nikon'ları gösteren fotoğrafta, en sağdaki kaç paradır onu merak ettim şimdi bak :)
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Srcn81 6 yıl
Askeri olanlar fena değilmiş.
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IgorStravinsky 6 yıl
Lensler hoş olmuş da body.. yok be
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