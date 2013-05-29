Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "29 Mayıs 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Manfrotto

Manfrotto, BeFree isimli yeni kompakt üç ayak modelini duyurdu

Ürettiği kaliteli fotoğraf makinesi aksesuarları ile yakından tanıdığımız Manfrotto'nun BeFree isimli yeni üç ayak modeli, özel bacak yapısı sayesinde kapalı durumda oldukça az yer kaplıyor. 1.4 kg ağırlık ve 4kg taşıma kapasitesi ile birçok kullanıcının ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olan üç ayak, alüminyum malzeme kalitesiyle hazırlanmış.

Manfrotto BeFree üç ayak modeli 199$ fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.

Canon

The Phoblographer, Canon EF 28mm f/2.8 IS incelemesini yayınladı

buradan ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz gün hazırladığı Sigma DP3 Merrill incelemesinden sonra şimdi de Canon EF 28mm f/2.8 IS incelemesini yayınlayan The Phoblographer, 28mm lensi netleme hızı, fotoğraf kalitesi ve keskinlik açısından oldukça başarılı buldu. Bol bol örnek fotoğrafların da yer aldığı ayrıntılı incelemeyeulaşabilirsiniz.

Rokinon

Rokinon, 300mm f/6.3 aynalı lensinin ilk görselini yayınladı

Büyük fotoğraf makinesi üreticileri için fiyat/performans oranı yüksek lensler üreten Rokinon (Samyang), resmi Facebook hesabı üzerinden Sony'nin E-Mount NEX serisi aynasız fotoğraf makineleri için geliştirdiği yeni 300mm f/6.3 aynalı lensinin ilk görselini yayınladı. Diğer aynalı lens modelleriyle benzer bir tasarıma sahip olan lensin diğer görsellerine ve hazırlanmış videoya buradan ulaşabilirsiniz.





Rokinon tarafından ayrıntılı teknik bilgiler henüz yayınlanmadı.



