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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "29 Mayıs 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Manfrotto
Manfrotto, BeFree isimli yeni kompakt üç ayak modelini duyurdu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Ürettiği kaliteli fotoğraf makinesi aksesuarları ile yakından tanıdığımız Manfrotto'nun BeFree isimli yeni üç ayak modeli, özel bacak yapısı sayesinde kapalı durumda oldukça az yer kaplıyor. 1.4 kg ağırlık ve 4kg taşıma kapasitesi ile birçok kullanıcının ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olan üç ayak, alüminyum malzeme kalitesiyle hazırlanmış.
Manfrotto BeFree üç ayak modeli 199$ fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.
Canon
The Phoblographer, Canon EF 28mm f/2.8 IS incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz gün hazırladığı Sigma DP3 Merrill incelemesinden sonra şimdi de Canon EF 28mm f/2.8 IS incelemesini yayınlayan The Phoblographer, 28mm lensi netleme hızı, fotoğraf kalitesi ve keskinlik açısından oldukça başarılı buldu. Bol bol örnek fotoğrafların da yer aldığı ayrıntılı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz. 
Rokinon
Rokinon, 300mm f/6.3 aynalı lensinin ilk görselini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Büyük fotoğraf makinesi üreticileri için fiyat/performans oranı yüksek lensler üreten Rokinon (Samyang), resmi Facebook hesabı üzerinden Sony'nin E-Mount NEX serisi aynasız fotoğraf makineleri için geliştirdiği yeni 300mm f/6.3 aynalı lensinin ilk görselini yayınladı. Diğer aynalı lens modelleriyle benzer bir tasarıma sahip olan lensin diğer görsellerine ve hazırlanmış videoya buradan ulaşabilirsiniz. 

Rokinon tarafından ayrıntılı teknik bilgiler henüz yayınlanmadı.


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TempleJoker 5 yıl en beğenilen
Hergün güzel haberler veriyorsunuz. Başarılarınız devamını diliyorum.
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Portraitclub 5 yıl
Çok güzel duruyor 28mm
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CanTnçr 5 yıl
Teşekkürler arkadaşlar devamı gelecek :)
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zerocontrol 5 yıl
Aynalı lenslerin hala üretildiğini bilmiyordum
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Ogz008 5 yıl
Hazır dslr makine alma arifesindeyken bu haberleri görmek çok güzel. Her gün yeni bir haber bu alanla ilgili. Devamlı olması dileğiyle. :)
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TempleJoker 5 yıl en beğenilen
Hergün güzel haberler veriyorsunuz. Başarılarınız devamını diliyorum.
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