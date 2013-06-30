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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Haziran 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.    

Carl Zeiss  
Carl Zeiss artık sadece ZEISS ismini kullanacak
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dünyanın en prestijli ve kaliteli lens üreticilerinden Carl Zeiss, aldığı bir karar ile artık sadece ZEISS ismini kullanacağını açıkladı. Kurucusunun adını atarak yoluna devam edecek olan firma, birçok farklı sektör için optik üretimini de sürdürecek.
Samsung
Samsung, fotoğraf makinelerinin boyutları hakkında ilginç bir reklam hazırladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dünya elektronik devleri arasında yer alan ve son dönemde akıllı fotoğraf makineleri ile gündemden düşmeyen Samsung, fotoğraf makinelerinin boyutları hakkında ilginç ve komik bir reklam filmi hazırladı. Büyük fotoğraf makinesi daha iyi çeker görüşü üzerine hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. 
DpReview
DpReview, 1000$ altı en iyi DSLR ve lensleri değiştirilebilir fotoğraf makinelerini belirledi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinde DpReview, 1000$ altı alınabilecek en iyi DSLR ve lensleri değiştirilebilir fotoğraf makineleri hakkında oldukça faydalı bir rehber hazırladı. İyi ve kötü yanları ile 10 farklı fotoğraf makinesinin incelendiği ve farklı önerilerin yapıldığı konuya buradan ulaşabilirsiniz. 


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Portraitclub 5 yıl
serseri sirin
samsung rögar kapağı gibi reklam yapmış. 650dnin reklamı da çok etkileyici ve yaratıcı. [DHVideo=]

Süper ya fotoğraf aşkı tam anlamıyla anlatılmış :)
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MustafaNr 5 yıl
Carl Zeiss İsmi Daha Güzeldi Be.ZEISS Nedir.
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serseri sirin 5 yıl
samsung rögar kapağı gibi reklam yapmış.

650d'nin reklamı da çok etkileyici ve yaratıcı.


[DHVideo=]
1 Yanıt Yanıtla
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gentleman_ 5 yıl serseri sirin
serseri sirin

samsung rögar kapağı gibi reklam yapmış.

650d'nin reklamı da çok etkileyici ve yaratıcı.


[DHVideo=]

Çok iyi
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