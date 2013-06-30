Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Haziran 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Carl Zeiss

Carl Zeiss artık sadece ZEISS ismini kullanacak

Dünyanın en prestijli ve kaliteli lens üreticilerinden Carl Zeiss, aldığı bir karar ile artık sadece ZEISS ismini kullanacağını açıkladı. Kurucusunun adını atarak yoluna devam edecek olan firma, birçok farklı sektör için optik üretimini de sürdürecek.

Samsung

Samsung, fotoğraf makinelerinin boyutları hakkında ilginç bir reklam hazırladı

Dünya elektronik devleri arasında yer alan ve son dönemde akıllı fotoğraf makineleri ile gündemden düşmeyen Samsung, fotoğraf makinelerinin boyutları hakkında ilginç ve komik bir reklam filmi hazırladı. Büyük fotoğraf makinesi daha iyi çeker görüşü üzerine hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

DpReview DpReview, 1000$ altı en iyi DSLR ve lensleri değiştirilebilir fotoğraf makinelerini belirledi

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinde DpReview, 1000$ altı alınabilecek en iyi DSLR ve lensleri değiştirilebilir fotoğraf makineleri hakkında oldukça faydalı bir rehber hazırladı. İyi ve kötü yanları ile 10 farklı fotoğraf makinesinin incelendiği ve farklı önerilerin yapıldığı konuya buradan ulaşabilirsiniz.



