Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "31 Mayıs 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon

Photography Blog, Canon EOS 100D incelemesini yayınladı

Üretilmiş en hafif ve küçük DSLR fotoğraf makinesi olarak lanse edilen EOS 100D modeli için yaptığı ayrıntılı incelemesini yayınlayan Photography Blog, makineye tasarımsal açıdan 5 üzerinden 4, genel özellikler açısından 4, kullanım kolaylığı açısından 4, fotoğraf kalitesi açısından 4.5 ve fiyat performans oranı açısından 3.5 puan verdi ve EOS 100D fotoğraf makinesini tavsiye ettiği cihazlar arasına aldı.

Site tarafından yapılan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.





Fujifilm

Fujifilm, X100S fotoğraf makinesini v1.03 sürümüne güncelledi

Mayıs ayı içerisinde birçok makinesini güncelleyen Fujifilm'in retro görünümlü X100S fotoğraf makinesi için çıkarttığı yeni v1.03 yazılımı, daha önce yayınlanan v1.02 sürümü ile meydana gelen ve makinenin LCD ekranında bazı çekim koşullarında oluşan kumlama sorununa çözüm getiriyor.

Fujifilm tarafından yayınlanan yeni yazılım güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.





Fujifilm'in giriş seviyesi X-Sistem fotoğraf makineleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Kısa zaman önce ilk dedikoduları gelen giriş seviyesi Fujifilm X-Sistem fotoğraf makineleri hakkında yeni bilgiler öğrenildi. Bu fotoğraf makineleriden APS-C X-Trans sensöre sahip olması beklenen modelin isminin X-A1 olacağı, gövdesi üzerinde dahili vizörün yer almadığı ve makinenin hareketli bir LCD ekrana sahip olacağı konuşulmaya başlandı. X-Trans sensöre sahip olmadan üretilecek diğer modelin ise X-M1 ismiyle lanse edileceği ve farklı bir APS-C sensör kullanacağı yine gelen bilgiler arasında.

Şimdilik başka ayrıntı olmayan modellerin 700$ civarında satılması bekleniyor.





Zeiss





Zeiss, Touit serisi lens modellerinin üretim süreci hakkında yeni bir video yayınladı

Dünyanın en prestijli lens üreticileri arasında yer alan Zeiss, daha önce Canon ve Nikon’dan da benzerlerini gördüğümüz yeni bir video yayınladı. Yakın zamanda tanıttı yeni Touit serisi lens modellerinin üretim sürecini gösteren video, harika optiklere sahip lenslerin hangi işlemler sonucunda karşımıza geldiğini, üretim sırasında harcanan emeği ve dikkati, uygulanan kalite standartlarını ve el emeğini gözler önüne seriyor.

Yayınlanan bu harika videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.



