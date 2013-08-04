Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Ağustos 2013"

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Canon

Imaging-Resource, Canon 70D DSLR fotoğraf makinesi ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı

Canon'un kullanıcılarını uzun bir süre beklettikten sonra satışa sunduğu yeni DSLR fotoğraf makinesi 70D, özellikle sunduğu Dual Pixel CMOS ismi verilen otomatik netleme sistemi ile oldukça beğeniliyor. Bu başarılı makinenin performansını gözler önüne sermek adına stüdyo ortamında çekilmiş örnek fotoğraflar yayınlayan Imaging-Resource, farklı ISO değerleri ile çektiği fotoğrafları herkesin incelemesi için yüksek çözünürlüklü olarak yayınlamış durumda.

Imaging-Resource'un Canon 70D sayfasına buradan ulaşabilirsiniz

Samsung

Axiom Telecom, sınırlı sayıda hazırladığı altın kaplamalı Samsung NX300 fotoğraf makinesini duyurdu

Samsung'un teknik olarak 20.3MP APS-C CMOS sensöre, maksimum ISO 25,600 değerine, hibrit otomatik netleme sistemine, 3D çekim kapasitesine, 3.3" 768 nokta AMOLED dokunmatik LCD ekrana ve dahili Wi-Fi özelliğe sahip aynasız fotoğraf makinesi NX300, Axiom Telecom tarafından 22K altın kaplama ile yeniden duyuruldu. Sınırlı sayıda üretilen fotoğraf makinesinin 55-18mm III ve 45mm 2D/3D lens modelleri ile geldiği ve fiyatının 2,700$ olduğu belirtiliyor.



