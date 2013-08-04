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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Ağustos 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Canon       
Imaging-Resource, Canon 70D DSLR fotoğraf makinesi ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un kullanıcılarını uzun bir süre beklettikten sonra satışa sunduğu yeni DSLR fotoğraf makinesi 70D, özellikle sunduğu Dual Pixel CMOS ismi verilen otomatik netleme sistemi ile oldukça beğeniliyor. Bu başarılı makinenin performansını gözler önüne sermek adına stüdyo ortamında çekilmiş örnek fotoğraflar yayınlayan Imaging-Resource, farklı ISO değerleri ile çektiği fotoğrafları herkesin incelemesi için yüksek çözünürlüklü olarak yayınlamış durumda.
Imaging-Resource'un Canon 70D sayfasına buradan ulaşabilirsiniz
Samsung 
Axiom Telecom, sınırlı sayıda hazırladığı altın kaplamalı Samsung NX300 fotoğraf makinesini duyurdu
Samsung'un teknik olarak 20.3MP APS-C CMOS sensöre, maksimum ISO 25,600 değerine, hibrit otomatik netleme sistemine, 3D çekim kapasitesine, 3.3" 768 nokta AMOLED dokunmatik LCD ekrana ve dahili Wi-Fi özelliğe sahip aynasız fotoğraf makinesi NX300, Axiom Telecom tarafından 22K altın kaplama ile yeniden duyuruldu. Sınırlı sayıda üretilen fotoğraf makinesinin 55-18mm III ve 45mm 2D/3D lens modelleri ile geldiği ve fiyatının 2,700$ olduğu belirtiliyor.


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Metabolism 5 yıl
D800 body 2700 usd. Birinin dışı altın kaplama diğerinin kalitesi
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crazyhearth 5 yıl
bide şöyle bi olay var...
ilk gördüğümde nasıl sevinmiştim ama sonrasında ufak bi gülümsemeyle beraber büyük bir düş kırıklığı yaşadım. ama fikri yakalayan insanlar bunun üretimini de yaparlar yakındır.

re35.net/...
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_ceby_ 5 yıl
bir samsung fotoğraf makinasını altın kaplama olarak almak...
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ozturert 5 yıl _ceby_
_ceby_
bir samsung fotoğraf makinasını altın kaplama olarak almak...

Bu forumda bazı arkadaşlar türedi "olum Samsung süper lan" konuları açan, onlar bunu da allayıp pullarlar...
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