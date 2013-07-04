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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Temmuz 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Olympus       
Olympus'un çıkması beklenen yeni fotoğraf makinesinin teknik özellikleri belli oluyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Olympus'un EM-1 isimli yeni MFT fotoğraf makinesinin 2013 yılı sonlarına doğru piyasaya çıkması ve teknik olarak 16MP sensöre, 81 otomatik netleme noktasına, 3-inç hareketli LCD ekrana, 2.3 milyon elektronik vizöre, maksimum 1/8000s enstantane hızına, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğine ve DSLR-Like benzeri gövde yapısına sahip olması bekleniyor. Ayrıca makinenin ilk görselinin kısa bir süre içerisinde ortaya çıkacağı söyleniyor.
Not: Görsel temsili 

Fujifilm
Gelen bilgilere göre Fujifilm X30 modeli üzerinde çalışıyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Retro görünümlü fotoğraf makineleri ile sektörde büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan Fujifilm, Çin merkezli "xjrumo" sitesi tarafından ortaya atılan bilgilere göre X30 model ismine sahip yeni bir fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor. Modelin hali hazırda satılmakta olan X20'ye göre daha büyük bir gövde yapısına, 1-inç sensöre ve sabit lense sahip olması bekleniyor.
Fujifilm X30 beklentiler doğru çıkarsa yaz ayları sonrasında resmi olarak duyurulabilir.


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