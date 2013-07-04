Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Temmuz 2013"

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Olympus

Olympus'un çıkması beklenen yeni fotoğraf makinesinin teknik özellikleri belli oluyor

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Olympus'un EM-1 isimli yeni MFT fotoğraf makinesinin 2013 yılı sonlarına doğru piyasaya çıkması ve teknik olarak 16MP sensöre, 81 otomatik netleme noktasına, 3-inç hareketli LCD ekrana, 2.3 milyon elektronik vizöre, maksimum 1/8000s enstantane hızına, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğine ve DSLR-Like benzeri gövde yapısına sahip olması bekleniyor. Ayrıca makinenin ilk görselinin kısa bir süre içerisinde ortaya çıkacağı söyleniyor.

Not: Görsel temsili





Fujifilm

Gelen bilgilere göre Fujifilm X30 modeli üzerinde çalışıyor

Retro görünümlü fotoğraf makineleri ile sektörde büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan Fujifilm, Çin merkezli "xjrumo" sitesi tarafından ortaya atılan bilgilere göre X30 model ismine sahip yeni bir fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor. Modelin hali hazırda satılmakta olan X20'ye göre daha büyük bir gövde yapısına, 1-inç sensöre ve sabit lense sahip olması bekleniyor.

Fujifilm X30 beklentiler doğru çıkarsa yaz ayları sonrasında resmi olarak duyurulabilir.



