Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Ağustos 2013"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Olympus / Panasonic
DxOMark, farklı fotoğraf makineleri ile en iyi performans sağlayan lens modellerini belirlemeye devam ediyor
Yaptığı ayrıntılı inceleme ve testler ile adından sıkça söz ettiren DxOMark, Olympus OMD E-M5 ve Panasonic DMC GH-3 fotoğraf makineleri ile kullanıldığında yüksek performans veren lens modellerini yayınladı. Lensleri sabit odak uzaklığına sahip ve standart olarak ikiye ayıran site, toplamda 13 ayrı lens modelini ayrıntılı olarak değerlendirdi ve sonuçları açıkladı. Hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
Hasselblad
Hasselblad'ın Stellar isimli yeni fotoğraf makinesi hakkında ilk inceleme yayınladı
Ürettiği üst seviye orta format fotoğraf makineleri ile beğenilen, ancak son zamanlarda Sony'nin fotoğraf makineleri üzerine tasarımsal değişiklikler ile hazırladığı modelleri ile büyük eleştiri toplayan Hasselblad'ın Stellar isimli yeni fotoğraf makinesi hakkında ilk inceleme yayınladı. Çok ayrıntılı olmasa da makine hakkında genel bilgilerin verildiği ve örnek fotoğrafların yer aldığı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.
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