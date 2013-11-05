Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Kasım 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Tamron





Tamron, 200-500mm F/5-6.3 lens modelini yakın zamanda yenileyebilir

Fotoğraf dünyasının önemli lens üreticilerinden Tamron, gelen bilgilere 7 Kasım tarihinde 200-500mm F/5-6.3 lens modelinin yenisini duyurmaya hazırlanıyor. 2014 yılından satışa çıkması ve VC sistemine sahip olması beklenen lens, 150-500mm odak uzaklığıyla karşımıza çıkabilir.













Sony





Sony’nin FF (Tam Kare) sensörlü A7r fotoğraf makinesinin RAW dosyaları için analiz videosu yayınladı

Sony’nin geçtiğim ay duyurduğu önemli fotoğraf makinelerinde A7 ve A7r, bildiğiniz üzere özellikler taşıdıkları FF (Tam Kare) sensör ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu modellerden A7r’ın çektiği RAW formatındaki fotoğraf dosyalarından ayrıntılı bir inceleme videosu yayınlayan Bart Zoni, 13 dakikalık bu içerik ile makineyi almayı düşünenlere birçok faydalı bilgi veriyor. Videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.



