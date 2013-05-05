Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Mayıs 2013"

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Nauticam / Equinox

Nauticam Canon 6D, Equinox ise Nikon D7100 için yeni su altı haznelerini duyurdu.

Su altında fotoğraf ve video çekmek için kullanılan su altı hazneleri, piyasaya çıkan yeni fotoğraf makinelerine uyumlu olarak geliştirilmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Nauticam'in Canon'un güncel makinelerinden 6D için duyurduğu NA-6D su altı haznesi, fotoğraf makinesinin 100 metre su altı derinliğine kadar indirilmesine imkan sağlayabiliyor ve hazneyle makinenin önemli tuşları aktif olarak kullanılabiliyor. 3.3kg ağırlığa sahip olan NA-6D, 350mm x 190mm x 135mm boyutlara ve 3,300$ satış fiyatına sahip.

Equinox tarafından Nikon D7100 DSLR fotoğraf makinesi için duyurulan ve D7100 için piyasadaki üçüncü su altı haznesi olan model, fotoğraf makinesinin 76 metre su altı derinliğine indirilmesine ve diğer üründe de olduğu gibi makinenin önemli bütün tuşlarının aktif olarak kullanılmasına imkan verebiliyor. 5.4kg ağırlığa sahip olan hazne, 1,500$ fiyat etiketiyle kullanıcılara sunuluyor.

Zeiss

Zeiss'in 12mm F2.8 ve 32mm F1.8 lens modelleri için ilk kutu açma videosu yayınlandı.

Daha önce Zeiss tarafından kullanıcılar karşısına çıkartılan Touit 12mm F2.8 ve Touit 32mm F1.8 lens modelleri hakkında ilk kutu açma videosu PCHBrussels tarafından yayınlandı ve lensler makineler üzerinde fiziksel olarak sergilendi.

Firmanın resmi blog sayfası üzerinde yer alan bilgilere göre Sony'in NEX ve Fujifilm X gövdeler ile uyumlu olarak geliştirilen modeller, "Toit" olarak geçen bir isimlendirmeye tabi tutulmuş durumdalar. Hemen hemen aynı tasarım yapısına sahip olan lensler üzerinde, oldukça geniş netleme halkaları ve T* sembolü ile gösterilen parlamayı önleyen özel optik kaplamalar yer alıyor. 2013 yılı sonunda piyasaya sunulması beklenen yeni aynasız lens modellerinden, Touit 12mm f/2.8 1250$, Touit 32mm f/1.8 modeli ise 900$ fiyat etiketine sahip olacak.

Ayrıca lensler ile çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.