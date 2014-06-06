Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Haziran 2014"

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Nikon
Nikon'dan 1-inç sensörlü COOLPIX yakında geliyor
Sektörün önemli üreticilerinden Nikon, gelen bilgilere göre önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde yeni geliştirdiği 1-inç sensörlü COOLPIX fotoğraf makinesini duyurmaya hazırlanıyor. Firmanın hali hazırda satılan P5100 ve P6000 modellerine benzer bir gövdeyle geleceği tahmin edilen kompakt fotoğraf makinesi, bahsi geçen sensörünü büyük ihtimalle mobil cihazlar ve dijital fotoğraf makineleri için sensör teknolojileri konusunda çalışma gösteren Aptina'dan alacak, f/1.8 – 3.0 zoom lensle gelecek, 1/8000 enstantane sunacak ve bünyesinde Expeed 3 görüntü işlemcisinden barındıracak. (NR)
Nikon, üst düzey tele lenslerini Fluorine kaplamasıyla yenileyecek
17,900$ fiyat etiketiyle satılan Nikkor 800mm f/5.6 ve 11,200$ fiyat etiketiyle satılan Nikkor 400mm f/2.8 lenslerinde Fluorine adını verdiği yeni bir optik kaplama kullanan Nikon, NikoRumors’un haberine göre bu kaplamasını ilerleyen dönemde güncellenecek Nikkor 200mm f/2G ED VR II, Nikkor 300mm f/2.8G ED VR II, Nikkor 500mm f/4G ED VR, Nikkor 600mm f/4G ED VR ve Nikkor 200-400mm f/4G ED VR II lens modellerine de getirecek. İki florit öğe içeren Fluorine kaplama teknolojisi, iki Ekstra Düşük Dağılım (ED) cam element ve Nano Crystal Coat ile beraber minimal renk sapmasıyla üstün performans ortaya koyuyor ve özellikle toza, suya ve diğer kirlere dayanıklı yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Fluorine kaplamasını tanıtan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. (NR)
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