Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Eylül 2013"

5 yıl
538
1
15
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Olympus / Fujifilm
Olympus ve Fujifilm'in yakın zaman içerisinde duyurulacak fotoğraf makinelerinin yeni görselleri ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının iki önemli ismi Olympus ve Fujifilm, yakın zaman içerisinde E-M1 ve X-A1 isimli fotoğraf makinelerini piyasaya sunacak. Uzun zamandır teknik bilgileri gelen modellerin ortaya çıkan yeni görselleri, retro tasarım anlayışı ile hazırlanan fotoğraf makinelerinden özellikle E-M1'in bütün ayrıntılarını gözler önüne seriyor. Yayınlanan görsellere buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon / Canon 
DigitalRev, Canon 70D ve D7100 modelleri için bir karşılaştırma videosu yayınladı 
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Yeni çıkan fotoğraf makineleri ve lens incelemeleri yanında farklı konularda da videolar hazırlamaya devam eden DigitalRev'den Kai, bu sefer fotoğraf dünyasının iki büyük firmasının teknik olarak iddialı Canon 70D ve D7100 modelleri için bir karşılaştırma videosu yayınladı. İki kameranın özelliklerini, olumlu / olumsuz yanlarını ve pratikte gösterdikleri performansı ortaya koyan incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Citizen 2 yıl
test 7
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 2 yıl
gene mi bozdun siteyi citi


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Citizen 2 yıl
test 6
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Citizen 2 yıl
test 5
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Citizen 2 yıl
test 4
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Citizen 2 yıl
testasdasdas das 3
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Citizen 2 yıl
testasdasdas das 2
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Citizen 2 yıl
testasdasdas das
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
kai'nin dediklerinden hiç bişi anlamıyorum biraz türkçeye çevirip özetleyemez misiniz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 5 yıl
Kişilik olarak kötü olabilir ancak verdiği bilgiler gerçekten güzel ve doğru noktalara değiniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 5 yıl
madmax50
Bu oğlana kıl oluyorum makina yerine bunun şaklabanlıklarını izliyoruz.

al benden de o kadar, ağzını yüzünü eğiyor,
bizim donanım haber sunsa bundan daha iyi sunarlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baso34 5 yıl
sırf bu uyuz herifin yüzünden videoları seyretmiyorum [>:]
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
538 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, DSLR ve
7 etiket daha sony donanımhaber olympus fotoğraf dünyası dedikodu Leica canon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Lenovo ThinkPad Yoga ön inceleme "Tablete dönüşebilen yeni nesil ThinkPad" 5 yıl SES Astra: Uydu Üzerinden 4K Yayın! 5 yıl Sony Vaio Flip PC "Tablet, PC hibritine yeni yorum" ön inceleme 5 yıl Sony HDR-MV1 Video Music Recorder "Konser kaydetmeyi sevenlere özel" ön inceleme 5 yıl Android işletim sistemi, masaüstü PC'lerde "Acer'ın 24-inç bilgisayarını inceledik" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim