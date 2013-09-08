Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Eylül 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Olympus / Fujifilm

Olympus ve Fujifilm'in yakın zaman içerisinde duyurulacak fotoğraf makinelerinin yeni görselleri ortaya çıktı

Fotoğraf dünyasının iki önemli ismi Olympus ve Fujifilm, yakın zaman içerisinde E-M1 ve X-A1 isimli fotoğraf makinelerini piyasaya sunacak. Uzun zamandır teknik bilgileri gelen modellerin ortaya çıkan yeni görselleri, retro tasarım anlayışı ile hazırlanan fotoğraf makinelerinden özellikle E-M1'in bütün ayrıntılarını gözler önüne seriyor. Yayınlanan görsellere buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

Nikon / Canon

DigitalRev, Canon 70D ve D7100 modelleri için bir karşılaştırma videosu yayınladı

Yeni çıkan fotoğraf makineleri ve lens incelemeleri yanında farklı konularda da videolar hazırlamaya devam eden DigitalRev'den Kai, bu sefer fotoğraf dünyasının iki büyük firmasının teknik olarak iddialı Canon 70D ve D7100 modelleri için bir karşılaştırma videosu yayınladı. İki kameranın özelliklerini, olumlu / olumsuz yanlarını ve pratikte gösterdikleri performansı ortaya koyan incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.



